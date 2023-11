Hundehalter aufgepasst

Schnauze weg vom toten Fuchs!

Region Spaichingen / Lesedauer: 3 min

Dieser Meister Reineke ist zum Glück kerngesund. Füchslein, die von Räude befallen werden, magern ab und sterben qualvoll an der Milbe. (Foto: Christian Charisius/dpa )

Zweimal ist in Frittlingen ein Fuchs mit möglichem Fuchsräude-Befall aufgetaucht. Was das für Hunde und Katzen bedeutet und was es sonst noch für Wildkrankheiten gibt.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 05:00 Von: Hüsam Niklas