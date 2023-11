Frittlingen

Nahwärme aus Biogas ‐ So stellt es sich Frittlingen vor

Frittlingen / Lesedauer: 2 min

Gut ummantelt sind Nahwärmerohre. Für Frittlingen käme aber auch die Variate Biogas zu BHKW und dann ins Netz infrage. (Foto: Gerd Mägerle )

Ein großer Biogasbetrieb, Interesse an autonomer Energie und ein Gutachten. So packt Frittlingen das Thema Nahwärmenetz an.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 05:00 Von: Cäcilia Fiedler