Der Dreikönigstag in Verbindung mit dem Ort Frittlingen: Das heißt Handball in Hülle und Fülle. Bereits zum 52. Mal findet der traditionsreiche Wettbewerb am kommenden Samstag in der Leintalhalle statt. Los geht es ab 9 Uhr. Eines ist klar: Bei den Damen wird der Vorjahressieger seinen Erfolg nicht wiederholen können.

Fünf Damen- und 10 Herren-Mannschaften haben sich für die Auflage im Jahr 2024 angemeldet. Bei den Frauen fehlt die HSG Baar, die im vergangenen Jahr den Wettbewerb gewann, genauso wie Finalgegner HSG Hossingen-Meßstetten. Maß aller Dinge dürfte der TV Weilstetten sein, dessen Frauenteam in der Württembergliga spielt und als Schlusslicht gerne Selbstvertrauen für die zweite Saisonhälfte tanken will.

Härtester Konkurrent ist dann wohl die HSG Rottweil aus der Landesliga. Der einheimischen HSG Frittlingen/Balgheim/Neufra (Bezirksliga) wird der Turniersieg zwar nicht zugetraut. Wie den Bezirksklassen-Vertretern TG Schömberg oder der SG Schemmerhofen/Uttenweiler, die erstmals dabei ist, werden den Gastgeberinnen aber durchaus Überraschungen zugetraut. Die Damen spielen zunächst im Modus jeder gegen jeden. Der Erst- und Zweitplatzierte der Gruppe zieht dann in das Endspiel ein.

Bei den Herren wird der TV Onstmettingen, der bei seiner Frittlingen-Premiere gleich triumphierte, erneut den „Felsen“-Wanderpokal mitnehmen wollen. Treten die Konkurrenten mit ihren besten Teams an, dürfte das ein schweres Unterfangen werden. In der Gruppe A haben mit dem TV Meßkirch und der TG Schömberg zwei Landesligisten gemeldet. Vervollständigt wird das Fünferfeld der Vorrunden-Staffel durch die Bezirksklassisten HSG Marbach/Rielingshausen und HC Frittlingen/Balgheim/Neufra sowie A-Ligist TV Spaichingen III.

In der Gruppe B wartet dann der TV Aixheim. Der Landesligist gewann bereits 2019 und 2020 das Turnier und peilt wieder den Einzug in die Endrunde an. In der Vorrunde muss sich der TVA aber erst gegen den Turnierneuling SG Schemmerhofen/Uttenweiler, den schweizer Vertreter Handballclub Goldach-Rorschach, den Bezirksligisten TV Onstmettingen oder den HC Frittlingen/Balgheim/Neufra II (Kreisliga B) durchsetzen. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde. Das Spiel um Platz drei ist für 17.45 Uhr geplant. Das Finale steht um 18 Uhr auf dem Spielplan.

Neben den vom Gasthof „Felsen“ gestifteten Wanderpokalen erhalten die Sieger einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro. Die Mannschaften auf den folgenden zwei Plätzen erhalten Geld- bzw. Sachpreise im Wert von 75 Euro, 50 Euro und 25 Euro.

Für den Turnverein Frittlingen ist das Dreikönigsturnier der erste Höhepunkt in diesem Jahr. Schließlich feiert der Verein sein 150-jähriges Bestehen. Teil der Party ist das Testspiel zwischen Drittligist HSG Konstanz gegen den HBW Balingen-Weilstetten (12. Januar). Die Partie ist aber bereits ausverkauft.