Mitreißender Show- und Gardetanzwettbewerb in Frittlingen

Beim Zunftball am vergangenen Samstag haben Gardetänzerinnen und Showtanzgruppen ein hochwertiges Programm geboten. So wurde der Ball ein voller Erfolg in der proppenvollen Leintalhalle. Selbst das letztjährige Problem beim Einlass konnte durch die Zunft gelöst werden und so konnten sich die hauptsächlich jugendlichen Besucher auf eine sensationelle Fasnetsnacht freuen. Bereits am Nachmittag zeigten die Nachwuchstänzer vor großem Publikum beim Kindernachmittag ihr Können.

Bei der abendlichen Veranstaltung war zwar anfangs das meist in närrischer Bekleidung erschienene Publikum noch sehr in Erwartungshaltung, wurde jedoch immer mehr von den Darbietungen auf der Bühne mitgerissen und kam schließlich doch noch in richtige Stimmung. Dazu beigetragen haben auch die exzellenten Moderatoren Michael Wenzler und Simon Schaub und zwischen den einzelnen Tanzvorführungen sorgte DJ Nik für Stimmung.

Begonnen wurde der Spektakel mit dem Gardetanzwettbewerb, wobei die gastgebende Garde den Eröffnungstanz außer Konkurrenz mit Bravour meisterte. Dann begann der Marschteil, wobei Synchronität, Choreographie und Schwierigkeitsgrad eine große Rolle spielten. In der Akrobatik stand jedoch der Spagat bei allen Gruppen an erster Stelle.

Die vier Jurorinnen, Nadine Buckenmaier, Angi Hölle-Brehm, Melanie Spörl und Nicole Volm, hatten es schwer, den Sieger zu ermitteln, da die Leistungen ganz eng beieinander lagen. Den ersten Platz belegte die Garde aus Wurmlingen, gefolgt von Reichenbach und Aixheim auf jeweils Platz zwei, während die Garde aus Reutlingen Dritte wurde.

Vor top wechselnder Bühnenkulisse boten die Showtanzgruppen nach der Pause ein Feuerwerk von Musik, Tanz, Akrobatik in schillernden Gewändern. Ganze Geschichten wurden hier in Szene gesetzt. Mit ihrem Tanz „Asterix im Kampf gegen die Römer“ holte sich die Denkinger NZ-Gruppe „Dance Explosion“ als Sieger den Wanderpokal. Auf Platz zwei kam die „Dance Fusion Reloaded“ aus Zimmern u.d.Burg gefolgt von Epfendorf und Deißlingen auf jeweils Platz drei. Die ersten drei Plätze in beiden Kategorien erhielten Geldpreise. Auch die restlichen Gruppen gingen nicht leer aus. Die volle Bühne stand anschließend in richtigem Siegesstaumel.