„Alles ölig. Die Luft, der Handschlag, der Boden.“ So beschreibt der Dokumentarfilm des Südwestfunks „Der Heuberg Film - Wo die Not das Drehen lehrte“ aus dem Jahr 1980 den Arbeitsalltag in Heuberger Unternehmen. Damals wie heute fühlten sich die Heuberger von diesem Film nicht repräsentiert. Und als ob sie einem das beweisen wollten, gründeten zwei Heuberger in den Jahren um das Erscheinungsjahr des Films zwei Unternehmen, die heute weit vom ölig-muffigen Image entfernt sind. Meint zumindest das Land Baden-Württemberg.

Unternehmen werden vom Land gefördert

Die Firma Sprenger Chirurgietechnik in Frittlingen und die Firma Viktor Hegedüs in Wehingen wurden in die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“ aufgenommen. Mit dieser sollen, wie Minister Peter Hauk verlauten ließ, „gezielt innovative Unternehmen im Ländlichen Raum unterstützt werden.“

Beide haben ihr Standbein in der Medizintechnik. Trotz im Vergleich zu Branchenriesen kleiner Mitarbeiterzahlen - bei Sprenger seien es um die 20 und bei Viktor Hegedüs 45 Mitarbeiter - können sie vor dem Land Baden-Württemberg mit ihrer Innovationskraft punkten. Wie schaffen sie das?

Win-Win für Unternehmen und Studierende

Karl-Heinz Sprenger und Christian Sprenger stehen als Vater-Sohn-Duo an der Spitze des auf die Herstellung von Pinzetten für die Augenchirurgie spezialisierten Unternehmens. Für sie sei es vor allem der gute Kontakt zur Hochschule in Tuttlingen gewesen, der ihnen geholfen habe, neue Prozesse zu entwickeln. Eine Diplomarbeit über Wärmebehandlung habe sie überzeugt, die Zusammenarbeit zu vertiefen.

„Am Anfang war es ein bisschen befremdlich, einen Studenten für eine Thesis mit reinzuholen“, erzählt der Sohn Christian Sprenger, „aber tatsächlich hat er uns mit seiner Expertise über einen Schlüsselprozess weitergeholfen, die Theorie dahinter besser zu verstehen.“ Am Ende hätten „er etwas davon gehabt und wir etwas davon gehabt.“ Und so kämen - oft aus Eigeninitiative - „immer wieder neue Studenten bei uns rein, die uns vorwärtsbringen.“

Färben und Beizen

Adrian Hegedüs ist der Sohn von Viktor Hegedüs und leitet das vom Vater gegründete gleichnamige Unternehmen. Dort seien sie auf das Anodisieren - also das Einfärben - von medizinischen Instrumenten und Implantaten spezialisiert.

Wofür? „Farbe bringt Sicherheit“, zitiert Hegedüs einen Leitsatz seines Unternehmens. Sie diene „als Indikator für den Arzt, der die Operation durchführt. Damit er weiß, eine grüne Schraube gehört zu einer grünen Knochenplatte. Dadurch wird das Risiko, dass ein Patient die falsche Knochenplatte implantiert bekommt, dramatisch reduziert.“

Basierend auf den Kenntnissen dieser Kernkompetenz, das Anodisieren, entstünden heute weitere innovative Prozesse in ihrem hauseigenen, gut ausgestatteten Labor, erzählt Hegedüs. So auch ein spezielles Beizverfahren, mit dem im 3D-Drucker entstandene Implantate von Rückständen befreit werden. Für dieses Verfahren wurde das Unternehmen auch in die Förderlinie des Landes aufgenommen.

Flexibilität als Schlüsselqualität

Unverzichtbar, gerade als kleines Unternehmen, sei es aber, „ein offenes Ohr zu“ für die Probleme der Kunden und Partner zu haben, sagt Hegedüs weiter. Das können auch Karl-Heinz und Christian Sprenger bestätigen.

Gerade in den letzten zehn Jahren habe es „so viele neue und innovative Sachen gegeben, dass wir von unseren Kunden oft gefragt werden, ob wir dies oder jenes auch herstellen können“, sagt Karl-Heinz Sprenger. Da gelte es dann, anpassungsfähig zu sein und die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen.

Ein gutes Team ist unersätzlich

Eine weitere Säule für ihre Betriebe, da sind sich alle drei Unternehmer einig, sei ein Team, das gut aufeinander eingespielt ist. Dafür müsse man Fluktuation im Personal vermeiden. Das gehe am besten, indem man „eine Arbeitsatmosphäre schafft, in der alle jeden Tag gerne zur Arbeit kommen“, sagt Adrian Hegedüs.

Das Geld aus der Förderung soll bei beiden Unternehmen für weitere Innovationen eingesetzt werden. Denn der nächste Heuberg-Film kommt bestimmt.