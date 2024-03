Männerchor lässt von der Freiheit träumen

Eine Neuauflage des von Männerstimmen getragenen Freiheitsprogramms „…und tschüss!“ unter der Leitung von Uli Groß findet am Samstag, 13. April, in der Leintalhalle in Frittlingen statt. Bei der Premiere im November letzten Jahres waren wieder einmal viele Leute beim Vorverkauf leer ausgegangen, sie dürfen sich nun über den neuen Termin freuen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der MGV Frittlingen wartet nicht nur mit Männerchorsätzen auf, sondern auch mit einer Band unter der Leitung von Michael Diefenbacher, mit der erprobten Theatercrew um Jürgen Betting und einer Handlung, die sich von der Bühne auf eine Leinwand fortsetzt. Es geht um einen Schwaben, dem nach Jahren braver Pflichterfüllung der Kragen platzt. Er verlässt sang- und klanglos seinen grauen Alltag und entdeckt eine aufregende Welt voller Abenteuer. Musikalisch begleitet vom MGV mit Songs von Grönemeyer, Santiano, Udo Jürgens, Reinhard Mey und anderen Freiheitsträumern der Musikwelt, wie der Verein schreibt. Ergänzt wird das Programm durch den Frauenchor „Frittlinger Sisters“.

Wer also erfahren will, was dem Aussteiger alles widerfährt, wie seine Ehefrau umsichtig aus dem Hintergrund wirkt und wie man auch ins gemütliche Schwabenidyll ein Stückchen Freitheit transportieren kann, der kann in der Volksbank Frittlingen oder der Bäckerei Merkt Tickets erstehen. Karten gibt es zudem online unter [email protected]. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr (keine Sitzplatznummerierung).