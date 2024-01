HBW Balingen-Weilstetten und HSG Konstanz bieten packendes Derby

Anlässlich des 150-jährigen Vereinsbestehens des Turnvereins 1874 Frittlingen sind der Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten und der Drittligist HSG Konstanz der Einladung zum Testspiel des TV Frittlingens gefolgt. In Frittlingen boten die Handballprofis den 350 Zuschauern in der ausverkauften Leintalhalle ein packendes Derby, das der Bundesligist mit 35:29 (19:16) für sich entschied. Nach einer 3:1-Führung für den HBW konnte Drittligist Konstanz beim 3:4 erstmals in Führung gehen. Hernach verlief die Partie in der Folgezeit ausgeglichen. Bis zur Halbzeit konnte der HBW Balingen-Weilstetten beim 19:16 einen Drei-Tore-Vorsprung herausspielen. Nach der Halbzeitpause geriet Konstanz durch einige technische Fehler mit 23:18 in Rückstand. Zwar kam die Mannschaft vom Bodensee beim 28:25 nochmals in Schlagdistanz, der HBW konnte das Spiel aber mit 35:29 nach Hause bringen. Nach dem Spiel gab es eine Tombola, bei der jeweils ein handsigniertes Trikot der beiden Mannschaften verlost wurde. Die Einlaufkinder der E- und F-Jugend hatten noch die Gelegenheit, sich Autogramme der Handballstars auf Bällen oder Trikots zu holen. Die erfolgreichsten Torschützen waren Oddur Gretarsson und Jona Schoch (jeweils sechs Tore) beim HBW Balingen-Weilstetten sowie Lukas Köder und Felix Sproß (jeweils sechs Tore) bei der HSG Konstanz. „Nach dem Handball-Dreikönigsturnier war dies ein weiterer sehr gelungener Auftakt für den TV in das Jubiläumsjahr. Die Vorbereitung im Vorfeld hat sich gelohnt. Für die Zuschauer und Sponsoren war es ein besonderes Erlebnis, Spitzenhandball so nah zu erleben“, erklärte TV-Vorstand Udo Faulhaber.