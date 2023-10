„Hannes Kreuz“ erneut gesegnet

In der vergangenen Woche wurde in einer kleinen Feier das „Hannes Kreuz“ nach einer Renovierung gesegnet. Genau 100 Jahre nach der Errichtung dieses Steinkreuzes durch Johannes Faulhaber segnete Pater Sabu das grundlegend renovierte Kreuz erneut. Diese Renovierung wurde notwendig, weil im vergangenen Jahr der steinerne Kreuzaufsatz am Boden liegend aufgefunden wurde. Ob dies mutwillig geschah oder durch Witterungseinflüsse, ist nicht klar.

Schnell war man sich aber einig, dass dieses Kreuz renoviert werden soll, da es an sehr exponierter Stelle an der Wegkreuzung Rinderweg/Bins steht. So ergriff Gemeinderat Johannes Benne die Initiative und stellte, unterstützt von weiteren Gemeinderatskollegen, den Antrag bei der Gemeinde, die Renovierung des Kreuzes in die Wege zu leiten und die Hälfte der Sanierungskosten zu übernehmen, um die Nachfahren des Stifters nicht zu überfordern.

Auch der Geschichts- und Heimatverein sagte seine Unterstützung zu. Bürgermeister Dominic Butz zeigte sich bei der kleinen Feier, zu der auch zwei Enkel und ein Urenkel des Stifters anwesend waren, sehr erfreut über die gelungene Renovierung. Grund für die Stiftung des Kreuzes 1923 war wohl der Tod zweier Söhne von Johannes Faulhaber im Ersten Weltkrieg. Für die Stifterfamilie bedankte sich Alfred Kerschberger für die großzügige Unterstützung durch Gemeinde und Geschichts- und Heimatverein.