Großer Spaß im Jubiläumsjahr

Ganz im Zeichen des 150jährigen Vereinsjubiläums, das der Verein dieses Jahr feiern kann, stand die TV Fasnet am Samstagabend in der Leintalhalle. Vor vollem Haus boten die Akteure des Turnvereins ein buntes abwechslungsreiches und lustiges Programm. Wie in den vergangenen Jahren führten Udo Faulhaber und Philipp Hauser gekonnt durch das Programm und wurden dabei kräftig von Michael Braun unterstützt.

Gleich zu Beginn überraschten Udo und Michael als Geschwister Hofmann mit einer Gesangseinlage. Weiter testeten sie das Wissen der Zuschauer in einem Quiz zum 150. Jubiläum oder überbrachten verschiedene Geburtstagsgrüße. Die jüngsten Akteure, die Mädchen der Klassen fünf bis acht, eröffneten das Showprogramm mit einem gelungenen Tanz. Die Schwierigkeiten zwischen analoger und digitaler Welt verdeutlichten Karel Schipper und Jonas Nastold, denn die alte mechanische Schreibmaschine, bei der das „F“ hängt, ließ sich weder mit Akkutausch noch mit Update reparieren.

Der TV- Ausschuss fand bei seiner Show in Inge Mandel spontanen Ersatz aus dem Publikum für eine gestürzte Tänzerin, was sehr gut ankam. Die Handballer und Handballerinnen gingen per Tinder auf Partnersuche, leider nicht sehr erfolgreich. Die Geschichte der Raupe Nimmersatt brachten die MibAs, die Männer im besten Alter, mit großem Kostümaufwand und Gesang auf die Bühne. Schließlich tanzte sich die Gruppe „Shake it“ unter der Leitung von Dominique und Sigrid Auer in eine Eiscreme-Euphorie.

Höhepunkt des Abends war wieder einmal der Auftritt von Michael Braun und Bernd Häring, die dieses Jahr von Udo Faulhaber und Philipp Hauser unterstützt wurden. Mit „1874 - das Musical“ führten sie humoristisch ganz in Broadwaymanier durch die Geschichte des Turnvereins, die bei ihnen schon in der Saurierzeit beginnt. Dabei wurde vom Turnen in alter Manier bis zu Aerobik ein bunter Querschnitt gezeigt und auch ein legendärer Ausflug nach Paris sowie ein Feuerwerk durften nicht fehlen. Die Lachmuskeln der Zuschauer wurden an diesem Abend wieder einmal stark strapaziert und wie groß die Zahl der Akteure war, wurde zum Abschluss, als alle noch einmal auf die Bühne kamen, deutlich. DJ Manuel Gruska sorgte in den Pausen und nach dem Programm für die musikalische Unterhaltung und so wurde bis spät in die Nacht weiter gefeiert.