Malerisch eingebettet in die sanft auf– und absteigenden Ausläufer der Schwäbischen Alb liegt Frittlingen. Die 2182 Bewohner des Ortes haben den Lemberg als höchste Ergebung der Alb in nur vier Kilometer Entfernung immer im Blick. Sauber und aufgeräumt ist der erste Eindruck, wenn man durch den Ort schlendert. Vorbildlich reiht sich hier ein schmuckes Häuschen an das andere, eine Vorzeigegemeinde.

Mehr als 1200 Jahre Geschichte

Doch einen Dorfmittelpunkt findet man nicht. Von der mehr als 1200 Jahre alten Geschichte des Ortes — erste Erwähnungen finden sich in den Aufzeichnungen des Klosters St. Gallen Anno 797 — zeugen nur ganz wenige Dinge.

Eines davon ist die katholische Pfarrkirche St. Hippolyt und Kassian, deren Fundamente vermutlich aus dem 15. Jahrhundert stammen, aber in den 1870er Jahren ein neues Kirchenschiff erhielten.

Das Frittlinger Rathaus (Foto: Isabell Drießen )

Wer nach Frittlingen kommt, sucht mit Sicherheit kein attraktives Nachtleben oder die Annehmlichkeiten einer Großstadt. Was dieser Ort zu bieten hat, ist Natur pur. Herrliche Rad– und Wanderwege in einer Landschaft, die auch schon Mörike und Hesse begeistert hat. Rundwege führen entlang der Traufe der Schwäbischen Alb in die Nachbargemeinden oder weiter in den Naturpark Obere Donau.

Keine Schulden

Die nächste Autobahn ist 15 Kilometer entfernt, aber wirtschaftlich bieten ein paar Geschäfte und einige metallverarbeitende Betriebe eine stattliche Anzahl Arbeitsplätze.

Vor allem die Firma Neher Insektenschutzsysteme prägt die Wirtschaft der Gemeinde — und auch das landschaftlich eigentlich schöne Tal Richtung Wellendingen, was manchen Frittlingern missfällt. Aber auf diese Weise kann die Gemeinde aber auch eine Kasse vorweisen, die keine Schulden aufweist.

Die letzte Bastion: einzig verbliebene Gastronomie ist der Kaktus. Das Traditionslokal Felsen schloss im Juni (Foto: Isabell Drießen )

Zwar wirkt Frittlingen auf den ersten Blick als reine Schlafstadt, in der die Menschen morgens in die Stadt zur Arbeit fahren und erst spät abends heimkehren.

Der Blick in die Daten des Statistischen Landesamtes zeigt aber: Die Einpendler–Auspendler–Statistik ist ausgeglichen und laut Gemeinde gibt es 710 Arbeitsplätze in der Gemeinde. Davon 546 in produzierenden Gewerbe und 126 im Bereich Handel und Gastgewerbe und 34 im sonstigen Dienstleistungsbereich.

Es gibt noch eine Grundschule und eine Kindertagesstätte, eine Apotheke, einen Arzt und einen Zahnarzt.

Viel geschafft in den vergangenen Jahren

Doch wie sehen die Frittlinger selbst ihre Gemeinde? Bereits 2018 haben sie in einer Bürgerwerkstatt ihre Visionen und Wünsche für ein „Frittlingen 2030“ formuliert. Was ist davon bis heute umgesetzt worden? Ein großes Anliegen stellte damals wie heute die Dorfmitte dar. Es sollte ein Zentrum geschaffen werden. Jugendliche sollten bessere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung erhalten.

Hintergrund Zahlen und Daten zu Frittlingen Einwohner: 2182 (Stand Dezember 2022)

Fläche: 8,79 Quadratkilometer

Höhe: 659 Meter über dem Meeresspiegel

Durchschnittsalter der Einwohner (2022): 42,4 Jahre



797 nach Christus erste schriftliche Erwähnung in einer Urkunde des Klosters St. Gallen

1525 Beteiligung an den Bauernkriegen

1634 niedergebrannt und geplündert im 30–jährigen Krieg

1806 wurde Frittlingen Teil des Königreichs Württemberg, zuvor fast 400 Jahre zur Oberherrschaft des dem Kaiser direkt unterstellten Klosters Rottenmünster

1938 wurde Frittlingen dem Landkreis Tuttlingen zugeordnet, nachdem die Nazis das württembergische Oberamt Spaichingen aufgelöst hatten

1973 bliebt Frittlingen im Zuge der Gemeindereform eine selbstständige Gemeinde und gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen

Ein Eiscafé und Badesee stand auf der Wunschliste. Kultur und Unterhaltung sollte einen höheren Stellenwert erhalten, und die Verkehrsanbindung verbessert werden.

Schaut man sich die Bilanz an, ist es nicht gerade wenig, was die vergangenen Bürgermeister geschafft haben: Die Leintalhalle wurde gebaut, das Rathaus wurde erneuert, der Ortskern wurde mit einer Million Euro aufgewertet, neue Bauplätze sind entstandenm, ein Jugendhaus wurde eingerichtet.

Man unterstützt sich gegenseitig

„Die Frittlinger wissen gar nicht, wie gut sie es haben,“ kommentiert Lukas Reidinger die Ist–Situation im Ort. Der 38–jährige kam vor zehn Jahren aus Stuttgart hier an und freut sich noch heute über die hilfsbereite Nachbarschaft. „Hier gibt es noch eine homogene Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt,“ erzählt der Ingenieur.

Lukas Reidinger. (Foto: Isabell Drießen )

Er berichtet etwa von der 91–jährigen Nachbarin, die längst ihre Wohnung hätte aufgeben müssen, wenn nicht so viel Unterstützung da wäre. Oder von der helfenden Hand, wenn es um Probleme in Haus und Garten geht. „Du brauchst ganz arg lang, um hier anzukommen, aber dann hast du die besten Nachbarn der Welt,“ schwärmt er.

Verkehrsanbindung ist nicht ideal

Ganz so positiv sieht es Rudolf Weimann nicht. Ihn stört maßgeblich die Verkehrsanbindung und die Linienführung der öffentlichen Verkehrsmittel. Schon öfter habe er sich bei Bürgermeister Dominic Butz beschwert: „Die Straße ist viel zu schmal, wo der Bus durchfährt. Regelmäßig muss auf den Gehweg ausgewichen werden. Außerdem, muss man einen ganzen Bus fahren lassen, wenn fast nie einer drin sitzt?“ Eine Reaktion aus dem Rathaus bliebe jedoch bislang aus.

Gut aufgenommen in der Gemeinde fühlt sich auch Ünal Hicdurmaz. Der vierfache Familienvater kam vor zwei Jahren aus der Türkei nach Frittlingen. Seitdem betreibt er den Döner–Palast. Doch auch wenn er heute sagt, dass seine Kinder bestens integriert sind in Schule und Verein, so weiß er auch, dass der aktuell 15–jährige Sohn den Ort als Erwachsener wohl verlassen wird.

Ünal Hicdurmaz. (Foto: Isabell Drießen )

„Noch geht er in der Freizeit ins Jugendhaus, aber irgendwann wird er andere Interesse haben. Dann wird er vielleicht in die Türkei zurückgehen. Vielleicht, aber noch nicht heute“, lacht der sympathische Imbissbetreiber.