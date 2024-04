Auch ein traditioneller Gesangverein kommt ohne Youtube und Soziale Medien nicht mehr aus. Uli Groß, Dirigentin des Gesangvereins Liederkranz Frittlingen, hat einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem demnächst ein besonderes Video zu sehen sein wird. Premiere ist aber auf dem Liederkranz-Konzert am 13. April.

Jetzt reicht’s! Der Wirt will den vier ebenso sanges- wie trinkfreudigen Männer keinen Schnaps mehr ausgeben und wirft sie kurzerhand raus. Jetzt gilt es, zu Fuß den nächtlichen Heimweg von Aixheim nach Frittlingen anzutreten - kein leichtes Unterfangen, wenn man betrunken ist.

Vorbild war Song einer vorarlberger Band

Was dabei alles passieren kann, das erzählt das Lied und das dazugehörige Video „Vu Oaxa bis ge Frittlinga bin i gloffa“. Vorbild war der Song „Vo Mello bis ge Schoppornou“ der vorarlberger Band HMBC (Holstuonarmusigbigbandclub) aus dem Bregenzer Land.

Die Dreharbeiten für den kleinen „Musikclip“ in und um Frittlingen waren alles andere als leicht: „Es war entsetzlich“, erinnert sich Uli Groß an den Tag der Dreharbeiten: „Es hat gegraupelt und war eiskalt. Wir haben bibbernd im Auto gewartet, bis der Himmel aufgerissen ist.“ Als es dann so weit war, hat die Sonne aber so stark geschienen, dass deutliche Schlagschatten zu sehen waren.

Aus Tag wird Nacht

Was nicht so schlimm wäre, wenn die Szene im fertigen Video nicht in der Nacht spielen würde. Gedreht wurde aber am helllichten Nachmittag. Carlos Romero, der vorher in Zürich beim Fernsehen als Kameramann und Beleuchter gearbeitet hat und seit zwei Jahren in Frittlingen lebt, drehte die Außenaufnahmen im „Tag-für-Nacht“-Modus, sodass am Ende sogar die Schlagschatten nicht mehr zu sehen waren.

In dem Videos sieht man, wie die vier Zecher auf dem „Lindsenberg“ bei Frittlingen auf dem Weg zum Dorf taumeln, wanken, ins Gras sitzen, die Schuhe ausziehen, humpeln und sich gegenseitig stützen, um mit schmerzenden Füßen schließlich doch noch ihr Ziel zu erreichen. Christian Sprenger, engagiertes Mitglied des Liederkranz Frittlingen, hatte sich unter seinen Kumpels umgehört und schnell drei Mitstreiter gefunden, die zwar nicht Mitglieder im Liederkranz sind, aber gut singen können und gerne bei dem Video mitgespielt und -gesungen haben:

Christian Sprenger (Foto: Uli Groß )

Philipp Hauser, Frank Stier und Erwin Beck, der mit seinem Gitarrenduo „Figa und Schuss“ unter anderem beim Rotteiler Ferienzauber aufgetreten ist. „Die hatten sichtbar viel Spaß daran“, freut sich Uli Groß.

"Kaktus"-Wirt hat Nebenrolle

Der zweite Teil des Drehs konnte dann in der warmen Gaststube des „Kaktus“ in der Frittlinger Hauptstraße gedreht werden, wobei auch Wirt Panagiotis Manikas eine kleine „Nebenrolle“ bekam. Als der „Kaktus“ dann im Verlauf der Dreharbeiten öffnete, kamen noch einige Frittlinger hinzu, die den Dreh interessiert verfolgten und zumindest im Hintergrund des Videos zu hören sein werden. In Video werden die beiden Sequenzen aber gerade in umgekehrter Reihenfolge zu sehen sein.

Auch im "Kaktus" in Frittlingen wurde eine Szene gedreht. (Foto: Uli Groß )

Kameramann Carlos Romero ist nach dem Dreh nach Lanzarote geflogen und hat den Film dort geschnitten. Gedreht wurde rund fünf Stunden lang. Nach dem Schnitt ist der Film rund anderthalb Minuten lang.

Fronarbeit im düsteren Gewölbekeller

Beim Konzert des Liederkranz Frittlingen am Samstag, 13. April, in der Leintalhalle wird das Video seine Premiere feiern. Zugleich soll das Video Lust auf das große Sommer-Filmprojekt des Liederkranz machen. Zwei Songs werden hier verfilmt: Der Oldy-Klassiker „Sixteen Tons“ von Merle Travis spielt in einem finsteren Frittlinger Gewölbekeller, düster, hallig, unheimlich, wo die Sänger während des Songs ihre „Fronarbeit“ verrichten werden, denn das Stück beschreibt das Leben in US-amerikanischen Kohlegruben.

Der Kontrast zum zweiten Teil des geplanten Videos könnte größer kaum sein: Mit „Ein Hoch auf uns“ soll hier die schiere Lebensfreude gefeiert werden.

Für das Sommer-Filmprojekt, das sich diesmal ausschließlich an männliche Stimmen wendet, sollen noch weitere Projektsänger gewonnen werden. Und „Vu Oaxa bis ge Frittlinga“ soll schon mal vorab zeigen, wie viel Spaß so ein Video macht und welch tolles Produkt dabei herauskommt.

Plakatekleben allein reicht nicht mehr

Seit April sind Uli Groß und mit ihr der Liederkranz Frittlingen auf Social Media vertreten. „Wir kommen da überhaupt nicht dran vorbei“, sagt Uli Groß, „Plakatekleben allein bringt es nicht mehr“. Die Medienstrategie des Liederkranz Frittlingen scheint auch aufzugehen:

Ein Trossinger habe sich vor ein oder zwei Wochen bei ihr gemeldet: „Ihr seid ja ein lustiger Haufen. Kann ich bei Euch mitsingen?“ Kann er. Allerdings erst nach dem Konzert, weil ein Einstieg mitten im Projekt „wie ein Einsteigen in einen fahrenden D-Zug“ wäre, so Groß.

„Das wird das Nächste sein“, ist Uli Groß überzeugt, „dass ein Chor eine Ausstrahlung hat nicht nur im eigenen Dorf, sondern die Arme ausbreitet auch für andere Sänger offen ist. Social Media enden nicht an Dorf- oder Kreisgrenzen.“