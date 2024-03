Der Turnverein 1874 Frittlingen e.V. feiert dieses Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen sein 150-jähriges Vereinsbestehen. Mit dem Handball-Dreikönigsturnier und dem Testspiel des Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten gegen die HSG Konstanz in der Frittlingen Leintalhalle hat das Festjahr sportlich begonnen. Die traditionelle Vereinsfasnet Anfang Februar wurde ebenfalls zu einem Höhepunkt im Vereinskalender. Mit der Veröffentlichung der Festschrift folgt nun der nächste Meilenstein im Jubiläumsjahr.

Ein Team von vier Ausschussmitgliedern hat sich Ende 2022 zusammengetan, um sich für das anstehende Vereinsjubiläum Gedanken über mögliche Inhalte, den Umfang und das Konzept für eine Festschrift zu machen. Herausgekommen ist ein 167 Seiten starke Das Motto: „Tradition soll ein Sprungbrett sein, aber kein Ruhekissen.“

Man war sich schnell einig, dass die geplante Festschrift auf den Chroniken vom 100- und125-jährigen Jubiläum aufbauen und insbesondere die Ereignisse der vergangenen 25 Jahre beleuchten soll. Udo Faulhaber und Johannes Benne waren dabei schon 1999 bei der Erstellung der Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum beteiligt, mit Dominique Auer und Theresa Steinich bekamen sie nun zusätzliche Unterstützung.

Die heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten mit Online-Meetings erlaubten es dem vierköpfigen Festschrift-Team, größtenteils remote und unabhängig voneinander an dem Projekt zu arbeiten, Material zu sammeln, Texte zu schreiben, Inhalte zusammenzustellen und diese dann in den monatlichen Meetings mit den anderen zu besprechen und zu diskutieren.

In nur zehn gemeinsamen Sitzungen ist es dem Team gelungen, eine „multi-mediale“ Festschrift mit vielen abwechslungsreichen Berichten und kurzweiligen Geschichten sowie rund 180 Bildern aus einem riesigen Archiv zusammenzustellen. Ein besonderes i-Tüpfelchen ist dabei die Möglichkeit, wertvolle Videos und Dokumente, die zuvor aufwändig digitalisiert wurden, per QR-Code abzurufen, um so einen noch interessanteren und tieferen Einblick in vergangene Vereinsveranstaltungen zu bekommen.

Die drei Stichworte „Tradition“, „Vielfalt“ und „Familie“ ziehen sich als rote Fäden durch das Vereinsjahr, aber auch durch die Festschrift. So wird im Teil „Tradition“ auf die lange und aufregende Geschichte des Vereins eingegangen, von der Vereinsgründung im Jahr 1874 bis zur Planung des Jubiläumsjahres. Dabei bietet die Festschrift auch einen breiten Überblick über das Vereinsgeschehen 2024: Vielfältig ist das Angebot des Turnvereins im Breitensport, aber auch im Handballbereich. Der ursprüngliche Gedanke des Turnens, der den Verein seit Anfang an prägt, erfuhr über die Jahre zahlreiche Erweiterungen des Angebots. Vor allem im Gesundheitsbereich hat man sich immer wieder Gedanken gemacht, das Angebot vielfältig und attraktiv zu gestalten und für alle Altersklassen einen Zugang zum Verein zu ermöglichen.

Es ist aber nicht nur die Geschichte des Turnvereins, sondern auch die vielen schönen Geschichten und Erinnerungen, die das Vereinsleben prägen und für den Zusammenhalt sorgen. Diesem Familiengedanke sind ebenfalls zahlreiche Kapitel in der Festschrift gewidmet. Mit gemeinsamen Vereinsausflügen, der traditionellen Vereinsfasnet oder dem unterhaltsamen Theaterspielen bietet der Verein neben den sportlichen Aktivitäten auch ein umfassendes kulturelles Programm.

Mit der Werbeagentur „Kälberweide“ hatte man für die Konzeption einen kompetenten Ansprechpartner und Berater zur Hand, um die Festschrift-Inhalte in einem zum Verein passenden Layout zu gestalten. Nachdem Anfang Dezember ein erster Entwurf vorlag, ging es an die Detailplanung, die Beschaffung der noch fehlenden Inhalte sowie erste Korrekturen und Optimierungen. Parallel mussten die Logos und Werbetexte der Sponsoren beschafft werden, um diese ebenfalls in die Festschrift aufzunehmen. Viele Sponsoren haben in ihren Werbungen auch eine individuelle Widmung für den Verein mitgegeben.

Ziel war es, die Festschrift bis Weihnachten fertigzustellen, damit diese in den Druck gegeben werden kann. Dieses Ziel wurde dank der Teamarbeit erreicht.

Die frisch gedruckte Festschrift wird seit vergangener Woche in einem Hausverkauf in Frittlingen von den Ausschussmitgliedern und dem Jugendausschuss zum Kauf angeboten. Neben dem Hausverkauf ist die Festschrift auch in der Leintalhalle bei TV-Spieltagen sowie bei allen anderen TV-Veranstaltungen zu erwerben.

Am Samstag, 16. März, darf der Turnverein beim großen Festakt mit den geladenen Gästen auf das Jubiläumsjahr anstoßen, und man hat sich auch dafür einiges einfallen lassen.

Jubiläumsjahr