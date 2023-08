ELR–Mittel fließen nach Frittlingen

Wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz vor Kurzem mitteilte, erhalten isngesamt 162 zukunftsweisende Projekte eine unterjährige Förderung im Zusammenhang des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR). Mit dabei sind zwei Projekte im Landkreis Tuttlingen. „Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Förderrunde Projekte aus Geisingen und Frittlingen mit dabei sind“, schreibt der CDU–Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Tuttlingen–Donaueschingen, Guido Wolf. In der aktuellen unterjährigen Förderrunde wird in der Gemeinde Frittlingen ein Projekt aus dem Bereich „Arbeiten“ mit 62.400 Euro gefördert.