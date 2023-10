Bei „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen ist sie wichtig, bei „Ich war noch niemals in New York“ ist sie zentral, bei „Ein Bett im Kornfeld“ ebenfalls und bei vielen weiteren bekannten Liedern auch. Und bei den derzeit wieder so beliebten Seemannsliedern ‐ Shantyliedern ‐ sowieso: die Freiheit.

Wohin die Sehnsucht nach ihr einen Mann bringen kann, und wo sie die ganze Zeit da ist, aber nie entdeckt wird, das erfahren die Besucher des Liederkranz-Konzerts „... und Tschüss!“ am Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr in Frittlingen in der Leintalhalle.

Chorleiterin hat Riesenspaß

Es wird nicht nur vielstimmig, sondern multimedial und nicht nur die Geschichte ist spannend und amüsant, sondern auch die Entstehung des Projekts, das die Frittlinger Filmdarsteller nach Paris, nach Straßburg, in die Luft und sogar ins Weltall bringt. Mittendrin Chorleiterin Uli Groß die ganz offenbar einen Riesenspaß an der Sache hat.

Ein tüchtiger Schwabe hat’s auch nicht leicht

Schaffe, Häusle baue, die Versorgung der Familie, Ehrenämter ‐ so ein tüchtiger Schwabe (Oliver Berker) hat’s auch nicht leicht. Und träumt von der großen Freiheit, vom Ausbrechen, alles hinter sich Lassen. Und genau das macht der Protagonist der Konzert-Geschichte.

Eines Abends richtet er sich für die Chorprobe ‐ und geht dann einfach am Probenlokal vorbei in die große weite Welt. Meldet sich nicht ab, hat Geld und Bankkarten dabei, trampt und wird von einer hübschen, jungen Frau mitgenommen, fährt mit dem Zug, fliegt mit dem Flugzeug. Im Weltall schließlich findet er sich dank einer kleinen rauchbaren Zutat zumindest in seligem Fühlen wieder.

Detektiv friert, hungert und leidet

„Die Frau daheim merkt relativ schnell wie der Hase läuft“, erzählt Uli Groß. „Lassen wir ihn laufen, er kommt schon wieder“, so die kluge Frau.

Aber sie schickt einen Privatdetektiv (Jürgen Betting ‐ „Unfassbar wie er sich reinhängt!“) hinterher und dieser arme Kerl hungert, friert, hängt sich an den Flugzeugflügel ‐ kurz, er leidet sehr auf seiner Mission.

Lembergturm als Eiffelturm

Aber dank dessen kann die Frau einen Gewinn einfädeln, auf einer Brücke in Straßburg und trifft ihn dort ‐ selber jetzt in schickem Fummel ‐ wieder. Bevor er anderweitig auf die schiefe Bahn gerät. Männerträume und Frauenträume unterscheiden sich manchmal ja gar nicht so sehr ...

Den Film zu drehen, der zu den Liedern im Konzert oder abwechselnd gezeigt wird, muss ein unglaublicher Spaß gewesen sein. Die Straßburger Brücke, auf der die Menschenmenge ( „Einfach Kinder und Enkel mitbringen ‐ sowas funktioniert in Frittlingen“) den „Hauptgewinn“ mit Fasnetsbändel, Ballons und Konfetti feiert, ‐ sieht ihr nicht die Tobelbrücke von Aixheim zum Verwechseln ähnlich? Oder ist nicht der Lembergturm nicht eigentlich der viel schönere Eiffelturm?

Straßenszene Frittlinger Kreisel

In Frittlingen im großen Kreisel kann man wunderbar die Autobahnen der Welt bereisen, und dank Mitglied Roland Kreis, war auch der Flug (ein echter!) kein Problem.

Meistens hat sie selbst die Szenen mit ihrem Handy gedreht und dann mit einer Software bearbeitet. Einmal hat aber auch ein Profi-Kameramann mitgeholfen, der Freund ihrer Schwester, erzählt Uli Groß.

Das Programm hätte eigentlich schon vergangenes Jahr aufgeführt werden sollen, angefangen zu proben wurde schon vor Corona. Aber dann ist ein liebes Mitglied, Uwe Hornung, gestorben. „Da haben wir alles abgesagt.“

Fast wie in einem Profi-Studio

In Uli Groß’ Musikschulräumen sieht es fast aus wie in einem professionellen Tonstudio. Ein Profi-Mikrofon an der Angel ist verbunden mit zwei Laptops und einem Extra-Bildschirme. Da bastelt die Chorleiterin nicht nur Filmsequenzen zu einem Film, sondern sie hat in Coronazeiten auch die Musikproben damit bestritten.

Ein Riesen-Aufwand, der sich aber gelohnt hat. Während der lifeprobenfreien Zeit seien fast keine Sänger abgesprungen. Auch nicht bei ihrem anderen Chor, Wireless.

Das ging über Zoom Meetings und indem Uli Groß in Dateien die jeweiligen Stimmen eingesungen und verschickt hat. Das Üben war dann ein bisschen wie Karaoke mit Leitstimme für die Sängerinnen und Sänger zuhause.

Seemannslieder von der großen Freiheit

Eigentlich ist der Liederkranz Frittlingen ein reiner Männerchor. Das habe, gerade auch bei manchen Liedern wie den Seemannsliedern einen ganz besonderen Reiz. Fürs Konzert gibt es aber auch einen Frauenchor. Und einmal wird zusammen gesungen.

Uli Groß hat sich in die Welt von Social Media reingefuchst. Hat riesigen Spaß an Instagram und Co. Geholfen haben da Schulungs-Programme der Kulturförderung.

Ein klassischer Männerchor, Multimedialität, Frauenstimmen ‐ alles in seiner Ursprünglichkeit zu behalten und doch die Schnittmenge zu suchen, das ist der Inhalt des neuen Projekts.

Jeans on!

Und Englisch singen, ohne dass ein Th zu einem S wird und das englische R zu einem RRR? Wer wollte konnte sich in die Englischgruppe für Lieder wie „Jeans on!“ einfinden. Jeder so, wie er will und kann. Und es funktioniert offenbar prächtig.