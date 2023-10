In der Frittlinger Leintalhalle am Freitag, 20. Oktober, eine musikalische Veranstaltung statt mit Sapperlot ‐ die schrillen Fehlaperlen. Veranstalter ist der Verein frida aus Frittlingen. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenvorverkauf in Frittlingen: Bäckerei Merkt, Metzgerei Digeser, Kreissparkasse und Volksbank sowie in der Ticketbox Tuttlingen (Abholung oder online).