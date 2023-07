Biraböhmische Blasmusik beim Urlaubshock in Frittlingen

Die Blaskapelle Biraböhmische Blasmusik aus Schömberg hält am Sonntag, 30. Juli, ihre öffentliche Probe im Bergenwald zwischen Frittlingen, Wilflingen und Gosheim ab. Jeder Interessierte ist ab 11 Uhr zum Urlaubshock des Skiclubs Frittlingen eingeladen.

In Frittlingen am Friedhof vorbei in Richtung Bihrenberghof ist der Weg bis zur Schutzhütte im Wald ausgeschildert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Da die Hütte über verschiedene Wanderwege erreichbar ist, kann man auch von Gosheim über die Längenberg–Kapelle herunter– oder von Wilflingen aus über den Wannenhof hinwandern. An der Hütte selbst gibt es jedoch keine Parkmöglichkeit.