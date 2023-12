„Das war jetzt der Stein ins Wasser, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, begründet der Frittlinger Landwirt Steffen Benne, warum er sich den Protesten der Bauern gegen die Subventionskürzungen der Bundesregierung angeschlossen hat. Auf seinem Bihrenberghof hat er jüngst zwei CDU-Politikern geschildert, was die aktuellen Maßnahmen für ihn konkret bedeuten, und warum sie für ihn nur „die Spitze des Eisbergs“ sind.

Allenthalben - so etwa neulich auf dem Aesculap-Kreisel in Tuttlingen - protestieren derzeit die Bauern gegen die geplante Streichung des Agrardieselszuschusses und der Kfz-Steuerbefreiung. Für Steffen Benne bedeutet allein die Streichung der Agrardieselvergütung für seine fünf Schlepper und zwei Hoffahrzeuge im Jahr 18.000 bis 20.000 Euro weniger.

Ganzes Monatsgehalt weggebrochen

Dazu kommt das Ende der KFZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr („Grüne Nummer“). „Das ist ein ganzes Monatsgehalt, das fehlt; das ist so einfach weggebrochen.“

Und wenn der Agrardiesel-Zuschuss wegfällt, werden künftig auch viele Landschaftspflegemaßnahmen nicht mehr gemacht, ist sein Vater, Seniorchef Paul Benne, überzeugt. „Die werden ja auch nicht mit der Sense gemacht, sondern mit Maschinen.“ Auch die Bio-Landwirtschaft mit ihrem relativ hohen Maschineneinsatz werde überproportional betroffen.

Nur die Spitze des Eisbergs

Dennoch sind diese aktuellen Themen für Steffen Benne nur „die Spitze des Eisbergs“, eben das letzte Tröpfchen, wie er den beiden CDU-Abgeordneten des Wahlkreises, der Bundestagsabgeordneten Maria-Lena Weiss und Landtagsabgeordneter Gudio Wolf, bei deren Besuch auf dem Bihrenberghof erläuterte.

Steffen Benne (Mitte) hatte die beiden CDU-Abgeordneten Guido Wolf und Maria-Lena Weiss auf dem Bihrenberghof zu Gast, um ihnen seine Sorgen zu schildern. (Foto: Frank Czilwa )

Schon die EU-Vorgabe, dass ab 2023 vier Prozent der Ackerfläche nicht mehr bewirtschaftet werden sollen, um die Vielfalt von Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten, gleicht in den Augen Bennes „einer Enteignung“. „Was zum Glück nicht passiert ist, ist, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten worden ist“, so Benne. Das, so ist Benne überzeugt, hätte 50 Prozent der Lebensmittelproduktion in Europa gefährdet.

Deutschland legt Messlatte besonders hoch

„Ohne Europa geht gar nichts“, ist sich Benne der Bedeutung der EU für die Landwirtschaft bewusst, doch beklagt er, dass in Deutschland die Standards national noch besonders hoch gesetzt würden und damit ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen EU-Ländern entstünde.

Wir haben noch nie Angst gehabt vor großen Schritten. Steffen Benne

„Wir müssen nicht die Messlatte national besonders hoch machen.“ Es gebe das Gefühl unter den Landwirten, „dass man die Landwirtschaft in Deutschland einfach abwickeln will“.

Die hochwertigen und nachhaltig produzierten Lebensmittel aus Deutschland würden immer mehr durch „Billiglebensmittel aus dem Ausland“ verdrängt - Benne verweist etwa auf das geplante EU-Mercosur-Abkommen mit der südamerikanischen Freihandelszone.

Lebensmittelkonzerne diktieren Preise

Dazu kommt die Abhängigkeit von Großabnehmern: „Vier Lebensmittelkonzerne diktieren uns die Preise“, so Seniorchef Paul Benne.

Was Steffen Benne die meisten Sorgen macht, ist die Planungsunsicherheit. So werden die Diesel-Subventionen bis 1. September des Folgejahres für das Vorjahr beantragt - die für das laufende Jahr 2023 also bis 1. September 2024. Und bis jetzt sei es noch nicht einmal klar, ob die Streichung der Subventionen schon rückwirkend für 2023 fällig wird oder erst 2025 für das Jahr 2024 zum Tragen kommt.

Das ist für deutsche Verhältnisse eine Dimension der Proteste, an die ich mich nicht erinnern kann. Guido Wolf

Doch die Planungsunsicherheit ziehe sich durch alle Bereiche und mache langfristige Investitionen schwierig. Mit der Streichung der Steuervergünstigung für Agrardiesel will die Bundesregierung vor allem klimaschädliche Anreize zur Nutzung fossiler Energien beseitigen.

Klimafreundliche Ansätze fehlen

Doch es fehle derzeit noch an Alternativen: „Klimafreundliche Anreize fehlen komplett.“ Die Förderungen für die Entwicklung von Elektro-LKW zum Beispiel sei gestrichen worden. „Wir haben noch nie Angst gehabt vor großen Schritten“, betont Steffen Benne seine persönliche Innovationsbereitschaft und die seiner Branche. Doch dazu brauche es Planungssicherheit.

„Das ist für deutsche Verhältnisse eine Dimension der Proteste, an die ich mich nicht erinnern kann“, so Guido Wolf über die Bauernproteste. Wolf macht in der Bevölkerung viel Sympathie für die Proteste der Bauern aus, sieht darin allerdings nur ein Symptom für einen „allgemeinen Unmut“, der sich Luft verschafft, und der sich letztlich nicht nur gegen die Ampel-Regierung, sondern alle demokratischen Parteien richte.

Unerwünschte Trittbrettfahrer

Seniorchef Paul Benne fürchtet nur, dass politische „Trittbrettfahrer“ aus dem rechten Rand die Proteste der Bauern ausnutzen, um ihre politische Agenda voranzutreiben. „Von rechten Trittbrettfahrern distanzieren wir uns absolut“, betont daher auch Steffen Benne, „die helfen uns nicht; die wollen wir nicht.“

Ob Benne selbst zur Großdemo nach Berlin fahren wird, die der Deutsche Bauernverband auf den 15. Januar als Abschluss einer bundesweiten Aktionswoche anberaumt hat, weiß er noch nicht.