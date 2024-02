Am Sonntag nahmen sieben Fridinger Leichtathleten im Glaspalast in Sindelfingen beim Nachwuchs-Hallen-Sportfest teil. Insgesamt 500 Athleten aus ganz Württemberg, Baden und auch aus Österreich kamen zu diesem Event. Für die meisten unserer Athleten war dies das erste Mal, dass sie an einem Wettkampf im Glaspalast teilnahmen. Beeindruckt von der Atmosphäre ging es daran, sich mit den anderen Athleten in unterschiedlichen Disziplinen zu messen.

Jona Vogt bestritt den 800m-Lauf in der Altersklasse M13. Bei einem starken Teilnehmerfeld gelang er mit einer Zeit von 2,28 auf den 3. Platz. Er kam nicht ganz an seine Bestzeit von 2,27, welche er vor zwei Wochen gelaufen ist heran, freute sich aber über den dritten Platz. Auch Johannes trat beim 800m-Lauf in der Altersklasse M14 an und erreichte mit einer Zeit von 2,45 eine neue Bestzeit.

Ebenfalls einen dritten Platz erreichten Lean Bruggner, Johannes Fleckenstein, Christian und Luca Sellwig in der 4x100m-Staffel in der Altersklasse U16 mit einer sehr guten Zeit von 58,79.

Auch Lotta Kappeler erreichte zwei Bestleistungen, sowohl in Kugel mit einer Weite von 7,51m und 8,97 im 60m Sprint in der Altersklasse W15. Auch die Jungs, Jona, Johannes und Lean bestritten zum ersten Mal den 60m-Lauf mit Erfolg.

Mia Stehle trat im Hochsprung in der Altersklasse W14 an und erreichte trotz der zahlreichen Unterbrechungen des Hochsprungs durch die 60m-Sprint-Einlagen ein gutes Ergebnis, eine Höhe von 1,35m.

Alle sieben traten beeindruckt von dieser großen Veranstaltung abends den Heimweg an.