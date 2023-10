Fridinger Kindergartenkinder im Museum

Ende Oktober machten sich die Kindergartenkinder des Kindergartens St. Elisabeth aus Fridingen mit ihren Erzieherinnen mit dem Bus auf den Weg nach Neuhausen. Die Museumsführerin, Hannelore Haaf, begrüßte die Kinder und zeigte ihnen viel vom Leben in vergangenen Zeiten. Ein Herd, auf dem noch am offenen Feuer gekocht wurde, das Kaufhaus Pfeiffer mit seiner nostalgischen Ausstattung und im Schulhaus das Klassenzimmer aus längst vergangener Zeit. Viel Freude hatten die Kinder auch an den Tieren, die es zu sehen gab: Gänse, Ziegen, Hühner und Hasen. Mit vielen Eindrücken kehrten die Kinder nach Hause zurück.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.