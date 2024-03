Das ZDF und ARTE zeigen in ihrer Doku-Serie „Terra X“ eine Folge über die Nomaden in der Mongolei. Hauptprotagonisten sind SZ-Fotograf und Mongolei-Experte Frank Riedinger und seine Frau Odmaa Duuvaa. Im Interview spricht das Paar über die Strapazen und ihre Erfahrungen während der Dreharbeiten in der Wüste Gobi und bei den Nomaden in der Zentralmongolei.

Wie sind Sie beide zu der Ehre gekommen, dass das ZDF und Arte bei Ihnen angeklopft hat?

Frank Riedinger: Das war schon vor der Corona-Pandemie. Tatsächlich haben die uns übers Internet gefunden. Die haben jemanden gesucht, der sich im Land auskennt. Und da sind sie wohl auf meinen Bildband aufmerksam geworden, den ich für National Geographic gemacht haben.

Konkret wurde es dann aber, als der Redakteur der Produktion zu uns nach Fridingen kam und mit Odmaa gesprochen hat. Da wurde das ganze intensiver, weil ursprünglich nur ich als Fotograf als Protagonist angedacht war. Aber als klar war, dass Odmaa gut deutsch spricht und Mongolin ist und sich dort auskennt, war das noch einmal eine ganz andere Sache.

Wie ging es dann weiter? Gab es seitens der Produktionsfirma schon eine Idee, worin es in dem Film gehen soll?

Odmaa Duuvaa: Der Redakteur hat erst einmal mit uns darüber gesprochen, was man denn machen könnte. Wir haben dann den Westen und die Zentralmongolei vorgeschlagen sowie die Wüste Gobi - ich stamme ja aus der Gobi. Aber das ganze Drehbuch kam dann erst später.

Beim Thema Gobi bekam er dann plötzlich große Ohren. Frank Riedinger

Frank Riedinger: Beim Thema Gobi bekam er dann plötzlich große Ohren und bei der Geschichte, dass Odmaa als Kind früher in der Gobi mit Dinosauriereiern Fußball gespielt hat. Da musste die Gobi und die Dinosauriereier musste unbedingt mit rein. Die hatten nur eine grobe Vorstellung, wohin sie wollen.

Aber wir haben es dann thematisch auch ein wenig gelenkt, sodass die Adlerjäger nun auch mit drin sind. Wir sind allerdings nicht allein die Protagonisten in dem Film, es sind auch noch andere dabei. Vom Konzept her ist es so, dass wir die Zuschauer durch die Mongolei führen und dort auf andere Protagonisten stoßen.

Wie lang dauerte der Dreh und was haben die mit Ihnen dort veranstaltet?

Odmaa Duuvaa: Der Dreh bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil fand in der Wüste Gobi statt und der zweite dann im Westen der Mongolei. Jeder Teil der Drehs hat sieben bis acht Tage gedauert.

Frank Riedinger: Mit den anderen Protagonisten zusammen hat der gesamte Dreh rund vier Wochen gedauert.

Sie haben das Produktionsteam ja an verschiedene Orte geführt. Wissen Sie schon, wie der Film aussieht und was schlussendlich drin vorkommt?

Frank Riedinger: Wir haben den ganzen Film bislang nicht gesehen, sondern nur einen Trailer. Thema ist auch die Stadt Karakorum, die zur Zeit von Dschingis Khan die altmongolische Hauptstadt war. Dort ist heute ein buddhistisches Kloster. Dort waren wir auch.

Ausstrahlungstermine Die Sendung Terra X „Mongolei – Reise ins Land der Nomaden“ wird in Arte am 9. März um 20.15 Uhr und danach im ZDF am 28. März um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Abrufbar ist die Sendung zudem in der Mediathek der Sender. (zad)

Odmaa Duuvaa: Die Wüste Gobi ist drin, das ist die berühmte Steinwüste. Dort gibt es die höchste Sanddüne der Welt. Es gibt auf jeden Fall viel Landschaft zu sehen, aber auch das Nomadentum in der Zentralmongolei, das wir gezeigt haben, wie die Nomaden leben.

Wenn es ein Drehbuch gab, hatten Sie auch ein Text-Script an die Hand bekommen?

Frank Riedinger: Nein, das war komplett offen. Da wir die Hauptprotagonisten waren, haben wir das Drehbuch vorab einmal gezeigt bekommen, damit wir ungefähr wissen, worum es geht. Wir hatten keinen Text und musste auch nichts auswendig lernen.

Diese Szene mussten wir zehnmal machen, bis es dann gepasst hat Frank Riedinger

Odmaa Duuvaa: Direkt vor Ort haben wir Fragen gestellt bekommen, auf die wir dann geantwortet haben. Das war alles spontan.

Gab es denn Situationen, die schiefgegangen sind und über die man später schmunzeln konnte?

Frank Riedinger: In einer Szene musste ich bei den Nomaden vergorene Stutenmilch stampfen, aber ich wusste gar nicht, was ich dann dazu sagen soll. Ich stampfe, stampfe und stampfe, und er hatte vorher nicht gesagt, was er von mir hören will. Diese Szene mussten wir zehnmal machen, bis es dann gepasst hat. Irgendwas kam immer dazwischen und der Redakteur war nicht zufrieden. Er wollte schon aufgeben, aber da haben wir nochmal eins gemacht. Und dann war es richtig.

Odmaa Duuvaa: Er wollte, dass das alles nicht zu vorbereitet aussieht, sondern spontan wirkt. Sonst würde der Zuschauer es schnell merken, dass alles gestellt ist. Deswegen gab es für uns keine Vorgaben.

Gab es denn Schwierigkeiten, die während der Dreharbeiten aufgetreten sind?

Frank Riedinger: Ich hatte mir kurz vor den Dreharbeiten eine Sehne im Oberschenkel gerissen, war gerade aus dem Krankenhaus wieder raus und konnte nur auf Krücken laufen.

Und dann wurde ich 3000 Kilometer durch die Wüste Gobi gefahren und konnte nur auf Krücken da rumstehen. Deshalb finde ich in dem Film in der Gobi so gut wie nicht statt. Im Westen wurde es hinterher dann aber besser.

Was glauben Sie, warum die Mongolei jetzt interessant wurde für das ZDF und Arte?

Odmaa Duuvaa: Ich glaube, dass die Leute nach Corona eine große Sehnsucht nach Freiheit haben. Und die Landschaften in der Mongolei sind noch unberührt - die Menschen reizt die wilde menschenleere Natur.

Frank Riedinger: Die Mongolei steht beim Reiseführer „Lonely Planet“ für das Jahr 2024 auf Platz 1 der Reiseziele.