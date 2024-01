Das Thema Migration beschäftigt die Kommunen im Landkreis Tuttlingen auch im neuen Jahr. Mühlheim hat sich schon für eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) bereiterklärt. Die Hälfte des Solls für den Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg (GVV) ist damit erfüllt. Doch wie steht es um die andere Hälfte?

Kosten werden vom Landratsamt übernommen

Insgesamt zwei Unterkünfte für je 50 Personen, das ist für den GVV geplant. Neben Mühlheim und Fridingen gehören dazu auch Irndorf, Buchheim, Bärenthal, Kolbingen und Renquishausen.

Weil es sich bei den zuletzt genannten um kleine Gemeinden handelt, wird die Lösung präferiert, neben Mühlheim auch in Fridingen eine GU zu errichten. Für die beiden Städte entstehen weder durch den Bau der GU noch im laufenden Betrieb Kosten, da diese vom Landratsamt übernommen werden.

Mir ist bekannt, dass es Angebote gibt. Stefan Waizenegger

Während in Mühlheim inzwischen alles geklärt ist - am Römerweg entsteht eine GU in Form einer Containerunterkunft auf einem privaten Grundstück, angelegt auf zehn Jahre - laufen in Fridingen derzeit noch Gespräche.

Denn wie in der Nachbarstadt muss auch in Fridingen privater Grund gefunden werden, um darauf eine GU zu errichten. Die Stadt habe keine kommunalen Flächen, die sie zur Verfügung stellen kann, erklärt Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger.

Entscheidung nur im Einvernehmen mit Kommune

„Mir ist bekannt, dass es Angebote gibt“, sagt er. „Wir sind so verblieben, dass das Landratsamt uns in Kenntnis setzt, wenn es eine finale Entscheidung gibt.“ Eine Entscheidung erfolge nur im Einvernehmen mit der jeweiligen Kommune, betonte Sozialdezernent Bernd Mager bereits zu Beginn der Suche. Die steht noch aus.

Verhandlungen mit privatem Anbieter laufen

Nadja Seibert, Pressesprecherin des Landratsamtes, teilt auf Nachfrage unserer Zeitung folgendes mit: „Unser Ziel ist es, ein Gebäude in Fridingen zu erwerben, das als GU für 50 Personen genutzt werden könnte. Dies ist grundsätzlich bereits mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt. Wir befinden uns diesbezüglich mit einem privaten Anbieter in Verhandlung. Wann diese abgeschlossen sein werden, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Unser Ziel ist es, die Verhandlungen zeitnah abzuschließen.“