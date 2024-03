Vortrag über Höhlenburgen

Der Burgenforscher Rudi Martin referiert am Donnerstag, 21. März, über Höhlenburgen. Sein Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Museum Oberes Donautal im Ifflinger Schloss. Wie die Museumsleitung in ihrer Ankündigung schreibt, sind Höhlenburgen eine Sonderform mittelalterlicher Burgen, die bisher in der Burgenforschung wenig Beachtung fand. Es gibt riesige Anlagen von bis zu 1.600 m ² mit sehr vielen Gebäuden. Die Mehrzahl aber ist wesentlich kleiner, manchmal nur wenige Quadratmeter groß, mit nur einem Raum. Viele sind wegen ihrer Lage in den Felswänden heute schwer zugänglich. Auch unsere Region zählt mit den Kalksteinwänden im Donautal und den Sandsteinfelsen im Bodenseeraum zu den Gebieten mit vielen Höhlenburgen. Der Eintritt ist frei.