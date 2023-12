Die ersten Schneefälle hat es schon gegeben, die Wintersaison ist eröffnet. Auch auf den Donaubergland-Premiumwanderwegen. Dort heißt es seit kurzem: Winterpause - und das aus mehreren Gründen.

Donauwellen machen Winterpause

An den sechs Donauwellen stehen sie schon, die „Winterpause“-Schilder. Das betrifft den Alten Schäferweg, der in Mahlstetten startet, die Donaufelsen-Tour, die in Fridingen beginnt, die Donauversinkung mit Startpunkt Immendingen, aber auch das Eichfelsen-Panorama mit Start in Beuron, die Kraftsteinrunde, die in Dürbheim auf dem Risiberg losgeht sowie den Klippeneck-Steig mit Tourstart in Denkingen. „Dort gilt die Empfehlung, sie nicht zu begehen“, sagt Walter Knittel. Diese spricht der Donaubergland-Geschäftsführer auch für den Donauberglandweg und den Donau-Zollernalb-Weg aus.

Matschige Wege sorgen für Sturzgefahr

„Das hat den Hintergrund, dass es viele Pfadanteile gibt und diese im Winter rutschig werden“, sagt Knittel. Es besteht also eine erhöhte Sturzgefahr. Vor allem, weil alle Wege auch Steigungen aufweisen. „Ziel ist es zudem, den viel begangenen Wegen eine gewisse Ruhe zu gönnen. Wir merken jedes Jahr, dass ihnen die Pause guttut, und sie sich erholen.“

Das bringe auch den Vorteil, dass sie im Frühjahr wieder „fit“ und vor allem trocken sind. Denn wenn sie in der kalten und feuchten Jahreszeit ebenfalls viel genutzt würden, „brauchen sie lange, bis sie im Frühjahr wieder einigermaßen trocken sind“, schildert Knittel.

Arbeiten im Wald stehen an

Doch nicht nur die Sturzgefahr und die Erholungsphase für die Wege sind Gründe für die Winterpause. Denn der Winter wird auch genutzt, um Baumfällarbeiten zu erledigen. Spätestens dann müssten ohnehin Passagen gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden, sagt Knittel. Gegen Frühjahr stehen zudem Aufräumarbeiten an, sprich Bäume, die durch Wind- und Schneebruch umgeknickt sind, müssen beseitigt werden.

Was diesen Winter alles an Arbeiten ansteht, kann Knittel noch nicht abschätzen. Bis Ende April soll aber alles so weit sein, „dass die Wege wieder begehbar sind“.

Viele Möglichkeiten, dennoch zu wandern

Das heißt aber nicht, dass im Winter auf das Spazierengehen verzichtet werden muss. „Es gibt eine ganze Reihe von Spazierwegen rund um die Ortschaften“, sagt Knittel und benennt befestigte Wege auf der Flur aber auch in den Wäldern als Möglichkeiten. Auch der Donauradweg, beispielsweise auf der Strecke von Bergsteig oder Beuron zum Jägerhaus in Fridingen böte sich für Spaziergänge an, so Knittel.

Besonderer Winterwanderweg

Und dann gibt es noch einen Weg, der bei ausreichend Schnee entsteht: einen Winterwanderweg vom Ruß- zum Risiberg. „Das ist eine tolle Initiative der Gastronomen. Wenn Schnee liegt, wird der Weg zwischen der Rose und dem Waldeck befestigt“, sagt Knittel.