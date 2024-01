Die unendliche Geschichte um die Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg geht in eine neue Runde. Noch vor dem Jahreswechsel hatte der Verband die Stellvertreterstelle der Kämmerei öffentlich ausgeschrieben. Zuvor war die Finanzverwaltung des GVV auf insgesamt zwei Stellen erhöht worden, um personelle Engpässe wie in den vergangenen Jahren zu vermeiden.

Zuletzt war in der GVV-Verwaltung Ruhe eingekehrt, nachdem im Zuge einer Umstrukturierung die Stelle des Kämmerers mit Christoph Niesler neu besetzt und zudem mit jeweils zwei „halben Stellen“ in persona von Morris Stoupal und Sarah Kohler verstärkt worden war.

Stellvertretung für Stellvertreterin gesucht

Nun ist der Verwaltungsverband erneut auf der Suche. „Frau Kohler ist wieder schwanger. Und da wir kaum Chancen haben, jemanden für die Stelle zu gewinnen, haben wir die Stelle als unbefristete Stelle ausgeschrieben. Das haben wir mit Frau Kohler auch so besprochen“, erklärt GVV-Vorsitzender Jürgen Zinsmayer auf Nachfrage. Die stellvertretende Kämmerin werde aber wieder zurückkehren, versichert Zinsmayer.

In der Zwischenzeit müsse aber die Stelle neu besetzt werden. Erneut ins Chaos stürzt die Finanzverwaltung damit allerdings nicht, da nach dem Neustrukturierungsprozess die Kämmerei doppelt besetzt ist und derartige Personalsituationen auffangen kann. „Das war der Plan, und der ist aufgegangen“, sagt Zinsmayer. Kandidaten für die Nachfolge gibt es bislang noch keine.

Kämmerer-Dilemma beginnt 2019

Nachdem 2019 der langjährige Kämmerer Tobias Keller den Verwaltungsverband verlassen hatte, begann in der Finanzverwaltung des GVV Donau-Heuberg ein jahrelanges Hin-und-her, als die Stelle des Kämmerers gleich mehrere Male besetzt werden musste und abrupt wieder vakant war.

Der Nachfolger Axel Henninger, der Ende Februar 2019 von der Stadt Geisingen zum Verband gewechselt war, zog nach nur wenigen Monaten weiter gen Trossingen, um dort als Kämmerer anzuheuern. Auch dessen Nachfolger, Andreas Hofer, der zum Oktober 2019 aus Unterdigisheim gekommen war, hielt es am GVV-Standort in Fridingen nicht lange und wechselte bereits Ende März des Jahres in den Kreis Rottweil zur Gemeinde Lauterbach.

Neustrukturierung verhindert erneutes Chaos

Dann folgte eine quälende Durststrecke für die Mitgliedsgemeinden. Investitionen und geplante Projekte lagen aufgrund der unbesetzten Kämmerei zu Teilen auf Eis. Auch die drängende Umstellung der Haushaltsführung von der Kameralistik auf die Doppik steckte im Stau.

Im Juni 2020 wurde die damals 27-jährige Sarah Kohler aus Schura zur neuen Kämmerin gewählt, die ihren Dienst im August 2020 antrat. Als sich die neue Kämmerin aufgrund von sich ankündigendem Nachwuchs in die Elternzeit verabschiedete, war der Verband erneut gefordert, die Kämmerei neu zu besetzen. Mit Christoph Niesler wurde die Kämmerei dann ab April 2023 neu besetzt, ihm zur Seite standen zudem Morris Stoupal und Sarah Kohler. Stouppal ist seit 2023 zudem ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Bärenthal.

Zum Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg gehören die Mitgliedsgemeinden Renquishausen, Kolbingen, Bärental, Buchheim, Fridingen und Irndorf sowie Mühheim und Neuhausen ob Eck, wobei Mühheim und Neuhausen eigene Kämmereien vorhalten.