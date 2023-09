Die Stadt Fridingen führt zum Oktober eine App ein, die die Menschen näher zusammen bringen soll. „Dorffunk“ wurde vom Fraunhofer Institut speziell für ländliche Kommunen entwickelt.

Der Ursprung für die Dorf-App liegt im Bürgerbeteiligungsprozess, den die Stadt vergangenen Jahres initiiert hatte. Im Rahmen von Bürgertischen wurde gemeinsam überlegt, wie man Fridingen weiterentwickeln kann.

Ziel ist eine bessere Vernetzung

„Bei all den Ideen und Projekten, die dabei auf den Tisch kamen, stellte sich für mich immer mehr heraus, dass es eine Plattform braucht, die die Menschen und ihre Ideen und Projekte zusammenbringt“, sagt Herbert Christoph, Sprecher der Gruppe, die sich um die Realisierung eben einer solchen kümmert. Ziel sei es, die Bürger besser zu vernetzen und miteinander in Kontakt zu bringen. „Auch, um Vereinsamung entgegenzuwirken.“

Datenschutz wird gewährleistet

Zunächst einmal habe man überlegt, wie man eine solche Plattform aufbauen könnte und den Markt sondiert, was es in diesem Bereich schon gebe. Für das „digitale schwarze Brett“ des Fraunhofer Instituts habe man sich schlussendlich entschieden, weil das Institut als halbstaatliche Einrichtung nicht nur den Datenschutz gewährleisten könne, sondern das Angebot auch werbefrei sei.

Die Möglichkeiten sind recht weit, jetzt kommt es auf die Kreativität unserer Mitbürger an. Herbert Christoph

„Es hat ein bisschen gedauert, aber nun wollen wir die App zum 2. Oktober in Fridingen einführen“, sagt Christoph. Für die Stadt entstehen dadurch jährlich Lizenzgebühren von etwa 1200 Euro, so Bürgermeister Stefan Waizenegger.

Für den Nutzer, also die Bürger, ist der Download und die Nutzung kostenlos, versichert Christoph, der als fester Ansprechpartner für das Fraunhofer Institut ebenso wie für die Bürger fungiert.

Funktionen: Plausch, Suche und Biete

Und das soll die App beinhalten: Zum einen die Funktion „Plausch“, wo man wichtige Themen des Gemeindelebens diskutieren könne. Zudem die Funktionen „Suche“ und „Biete“, bei denen die Menschen Dienstleistungen oder Dinge anbieten beziehungsweise suchen können. Wer beispielsweise jemanden zum Hecke schneiden braucht. Oder aber, wenn jemand eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann.

Auch kann man im Rahmen der App offene oder geschlossene Gruppen gründen, um Projekte und Ideen zu entwickeln. „Die Möglichkeiten sind recht weit, jetzt kommt es auf die Kreativität unserer Mitbürger an.“

Damit möglichst viele von der App wissen, wurde nicht nur im Amtsblatt dafür geworben, sondern es sind auch Plakate geplant und die Gruppe um Herbert Christoph will gezielt Vereine ansprechen, die als Multiplikator fungieren können.

Jüngere sollen Ältere bei der Nutzung unterstützen

Empfohlene Artikel Teures Becken So soll das Defizit des Fridinger Freibads verkleinert werden q Fridingen

Und was ist mit den älteren Mitbürgern, die vielleicht weniger versiert in Sachen Smartphone und App sind? Zum einen appelliere man an Angehörige und Nachbarn, die älteren Mitbürger bei der Nutzung zu unterstützen, so Christoph. Zudem wolle man auch anbieten, über Kontakttelefonnummern Dinge in die App einstellen zu können.

Christoph bietet sich selbst dafür an, hat aber noch eine besondere Kooperation im Sinne. Er würde sich wünschen, dass sich unter den Jugendlichen einige finden, die bereit sind, eine Art Partnerschaft für einen älteren Mitbürger zu übernehmen. Das würde dann auch gleich den Zusammenhalt zwischen Jung und Alt stärken ‐ und das ganz analog.