Turnerinnen des TV Fridingen starten in der Kreisliga

Die Damenmannschaft des TV 05 Fridingen nimmt dieses Jahr erneut am Ligabetrieb des Schwäbischen Turnerbunds teil. Zum Kreisliga-Auftakt in Dunningen konnten die jungen Turnerinnen an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen und erneut den Anschluss an die anderen Mannschaften aus Südwürttemberg finden.

Angeführt von den Vierkämpferinnen Katharina Reizner und Sabine Jung absolvierten die Damen je fünf Übungen an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Im Gesamtergebnis rangiert die Mannschaft aus dem Donautal auf dem 7. Tabellenplatz der Kreisligastaffel.

Der zweite Staffeltag findet am 18. November in Neustetten statt. Bislang turnten in der Mannschaft des TV 05 Fridingen mit: Finja Kille, Giulia Waizenegger, Noemi Buhl, Hannah Kunz, Katharina Reizner, Sabine Jung, Mathilde Krause. Unterstützt wurde die Mannschaft durch Kampfrichterin Jenny Krupa.