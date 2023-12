In Fridingen entstehen eine Tagespflege sowie Wohnflächen für betreutes Wohnen. Damit wird ein aus der Quartiersentwicklung hervorgegangenes Projekt umgesetzt, für das sich eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt hatte. Die Räumlichkeiten sollen mitten im Städtle entstehen - an der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums „Krone“.

Die Planungen für das Großprojekt sind bereits vorangeschritten. „Im neuen Jahr wollen wir die Grundlage dafür schaffen, dass wir auf Altem etwas Neues bauen können“, sagt Bürgermeister Stefan Waizenegger. Denn 2024 sollen die vier betreffenden Gebäude an der Bahnhofstraße, die an das Seniorenzentrum angrenzen, abgebrochen werden.

Investor kauft Grundstücke auf

Dazu mussten die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. „Das waren lange Verhandlungen“, sagt Bauträger Manfred Löffler, der sich mit seiner Baufirma aus Hohentengern auf derartige Bauprojekte spezialisiert und die betroffenen Gebäude gekauft hat.

Zu den Kosten für das Bauprojekt könne er zu diesem Zeitpunkt noch nichts Stichhaltiges sagen, erklärte Investor Manfred Löffler. Fest steht aber, dass es ein Millionenprojekt auf einer Fläche von 1870 Quadratmeter wird, das im Herzen der historischen Altstadt entsteht.

Die Tagespflege hier am Rande des Heubergs wäre einzigartig. Darauf wartet der Landkreis schon lange. Peter Beck

Nach dem Abriss der Gebäude werden an selber Stelle drei dreigeschossige neue Gebäude errichtet. Unter dem Innenhof befindet sich dann eine Parkgarage, auf der eine Parkanlage - die „Grüne Mitte“ der Anlage - angelegt wird, die als Außenbereich für die Bewohner dienen soll.

Die Tagespflege für 15 Plätze mit Gewerbeeinheit befinden sich im Erdgeschoss. Zudem ist alles ebenerdig zu erreichen und wird wie der Zugang zur Garage barrierefrei angelegt - ob Pflege-WG oder die „normalen“ Wohneinheiten (zirka 30 Wohnungen).

Pflege-WG und Service-Wohnen

Die Pflege-WG im ersten Obergeschoss bekommen eine Verbindung zum bestehenden Seniorenzentrum. Weitere Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen entstehen im hinteren Teil der Anlage mit Ost- und Westausrichtung. „Die Tagespflege hier am Rande des Heubergs wäre einzigartig. Darauf wartet der Landkreis schon lange“, meint Peter Beck, der die Quartiersentwicklung geleitet und moderiert hat.

Es gibt nichts Schöneres, als alte Häuser wieder ins Stadtbild zu integrieren. Manfred Löffler

Die Nachfrage nach Wohnraum und der Möglichkeit, Pflege- und Betreuungsangebote vor Ort in Anspruch nehmen zu können, sei groß, betonen Waizenegger und Beck. Nachfragen dazu seien immer wieder aus der Bürgerschaft gekommen.

Wichtig ist den Beteiligten aber, dass dies keine simple „Erweiterung“ des Seniorenzentrums ist, sondern dass ein Wohnungsangebot für Familien, Senioren und eben auch Pflegebedürftige geschaffen wird. Für Architekt Manfred Löffler aus Sigmaringen ist der gefundene Standort ein Glücksfall.

„Es gibt nichts Schöneres, als alte Häuser wieder ins Stadtbild zu integrieren“, denn nur so könne man auch die Menschen integrieren, so Löffler.

Fertigstellung Ende 2026

In seiner Januarsitzung widmet sich dann der Gemeinderat mit dem Thema, damit 2024 mit den Abbrucharbeiten begonnen werden kann. Wann mit den Bauarbeiten der neu entstehenden Gebäude gestartet wird, beziffert Investor Manfred Löffler vorsichtig auf Frühjahr 2025, sodass er mit einem Bezug Ende des Jahres 2026 rechnet.

Damit die ambitionierte Zeitschiene auch verzugsfrei befahren werden kann, müssen noch Belange des Denkmalschutzes gelöst werden, denn eines der betreffenden Häuser steht unter Denkmalschutz.