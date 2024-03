Startschuss für Sanierung der Sporthalle

Im Frühsommer soll der Startschuss für das größte Bauprojekt der Stadt Fridingen fallen: die Sanierung der Sepp-Hipp-Sporthalle. Der Gemeinderat hat das Vorhaben jetzt endgültig auf den Weg gebracht. Der Wermutstropfen: Seit den ersten Planungen sind die Kosten geradezu explodiert.

Lagen die ersten Schätzungen noch bei 3,8 Millionen Euro, so liegen sie nun bei rund sieben Millionen Euro. Zwar übernehmen davon Bund und die Hälfte mit Zuschüssen. Den Rest muss die Donaustadt jedoch, auf zwei Etats verteilt, selbst finanzieren. Als Grund der Kosntenexplosion nennt Bürgermeister Stefan Waizenegger allen voran die allgemeinen Kostensteigerungen im Bauwesen. Die frühen Kostenschätzungen sind mehr als drei Jahr alt und mussten entsprechend angepasst werden.

In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat das sogenannte Ausschreibungspaket I gebilligt, das etwa 76 Prozent der zu bringenden Leistungen umfasst: Angefangen von den Abriss- über die Rohbauarbeiten bis hin zu bedeutenden Handwerker-Gewerken wie Dach, Gerüst, Zimmerer- und Fassadenarbeiten. Größter Einzelposten ist das Dach mit einem Umfang von derzeit veranschlagten 850.000 Euro. Der finanzielle Umfang dieses Pakets liegt bei knapp vier Millionen Euro. Mit dem einstimmigen Ratsbeschluss geht es es nun in die Ausschreibung - in der man mit weiteren Überraschungen rechnen muss. Die Arbeiten müssen trotz ihres Umfangs nicht europaweit ausgeschrieben werden, was der Kommune das Leben etwas leichter macht.

Mit diesem Einstieg liegt nun ein detaillierter Zeitplan vor: Vergabe der Arbeiten im Gemeinderat im Mai, zeitgleich Freigabe des Pakets 2 mit den restlichen Bauleistungen; Anfang/Mitte Juni Baubeginn, Vergabe Paket 2 im Juli; November Baubeginn Innenausbau. Nach wie vor soll das Projekt im September 2025 abgeschlossen werden. Die Planung obliegt dem renommierten Büro Broghammer Jana Wohlleber aus Zimmern ob Rottweil, das schon zahlreiche Großvorhaben in der Region gestemmt hat.