Die Eisenbahnbrücke in Fridingen hat ausgedient und muss ersetzt werden. Das ist allerdings mit Einschränkungen im Fahrplan verbunden. Doch die scheinen nicht alle nachvollziehbar zu sein, findet unser Leser Gerd Lasslop.

Rund 130 Jahre hat die Brücke auf dem Buckel. Zeit für eine neue. Dafür nimmt die Bahn einiges an Geld in die Hand. Nach den Vorarbeiten in den vergangenen Monaten hätte etwa im Oktober der endgültige Einbau stattfinden sollen. Heißt: Sechs Wochen lang kein normaler Verkehr.

Plan war in der DB Navigator App hinterlegt

Zwar wurde der Einbau auf das Frühjahr 2024 verschoben, weil es Lieferengpässe gab. Der vorgesehene Fahrplan samt Schienenersatzverkehr für Oktober war aber schon in der DB Navigator App hinterlegt, berichtet Gerd Lasslop aus Fridingen.

„Ich benutze immer wieder die Bahn“, erzählt er. Daher sei er darauf aufmerksam geworden. Und stutzig. Auch wenn der Schienenersatzverkehr noch gar nicht im Einsatz war.

Da ist Schluss, das ist aus meiner Sicht unverständlich. Gerd Lasslop

Denn: Die Verbindung, die normalerweise von Ulm über Sigmaringen und Fridingen bis nach Donaueschingen fährt, endet diesem zufolge während des Einbaus schon in Sigmaringen. „Da ist Schluss, das ist aus meiner Sicht unverständlich.“ Denn: „Die Baustelle beginnt erst 200 Meter nach dem Fridinger Bahnhof.“

Keinen Grund, nicht bis nach Fridingen zu fahren

Aus Lasslops Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, warum die Züge nicht bis nach Fridingen fahren und dann wieder zurück. So seien die Fahrgäste nicht nur deutlich länger unterwegs, weil sie auf Busse ausweichen müssten.

Auch die vielen Touristen, die auf dem Donauradwanderweg radeln wollten, könnten ihre Räder nicht mitnehmen. Denn: „Eine Mitnahme von Rädern ist im Bus nicht vorgesehen.“ Fridingen und Beuron seien daher aus seiner Sicht völlig unnötig von der wesentlich schnelleren Zugverbindung abgeschnitten. Und das wochenlang.

Nicht zuletzt sei fraglich, ob der Schienenersatzverkehr rechtzeitig in Fridingen ankommt, um dort die regulär zur vollen Stunde fahrenden Move-Busse in Richtung Tuttlingen, Buchheim und Neuhausen zu erwischen, sagt Lasslop.

Bahn kann keine Auskunft geben

Er hat sich mit seinen Bedenken auch an Bürgermeister Stefan Waizenegger gewandt. Dieser sagt auf Nachfrage, dass er sich diesbezüglich an die Bahn gewandt, aber noch keine Rückmeldung bekommen habe.

Die Bahn selbst ist nicht in der Lage eine differenzierte Auskunft zu geben. „Leider können wir zum Ersatzverkehr aktuell noch keine Auskunft treffen und ob dieser dem für dieses Jahr geplanten Konzept entspricht“, schreibt eine Bahnsprecherin auf die umfangreiche Anfrage unserer Redaktion.

Noch bleibt die Hoffnung, dass der Schienenersatzverkehr, sobald er dann kommt, entsprechend angepasst wird.