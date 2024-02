Eine Rekordsumme wird die Stadt Fridingen in diesem Jahr investieren: rund 6,2 Millionen Euro. Mit auf der Liste der Projekte steht die lang ersehnte Sanierung der Sepp-Hipp-Sporthalle. Doch auch ein anderes Thema wird heuer vermutlich Geld kosten. Geld, das aber bislang nicht im Haushalt eingeplant ist.

Es ist das Thema, das Bürgermeister Stefan Waizenegger aktuell „am meisten beschäftigt“: das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zur Finanzierung von Schulsanierungen. „Das hängt wie ein Damoklesschwert über uns und bedroht den kommunalen Frieden.“ Denn das „Urteil gegen den ländlichen Raum“, wie Waizenegger es nennt, hat ganz konkrete finanzielle Folgen.

Keine Summe, die man aus dem Ärmel schüttelt

2,8 Millionen Euro soll Fridingen insgesamt an Tuttlingen und Mühlheim für die Sanierung der Gymnasien beziehungsweise der Realschule bezahlen. „Das sind zwei bis drei Haushaltsjahre an Investitionen“, sagt Waizenegger. Keine Summe, die man mal so eben aus dem Ärmel schüttelt. „Die Bürgermeister wurden davon richtig kalt getroffen.“

Die Fragen, die sich daraus stellen, sind vielfältig. Warum gilt diese Entscheidung rückwirkend für fünf Jahre, warum nicht zehn oder 15 Jahre? „Das ist völlig willkürlich.“ Die dringendste aber wohl ist, wie die Gemeinden das finanzieren können. Zwar werde man sicher noch verhandeln, „aber wenn am Schluss von den 2,8 Millionen 1,9 Millionen übrig bleiben, ist das immer noch viel Geld“.

Bei vielen Projekten unter Zeitdruck

Das Thema kommt „on top zur Gesamtgemengelage“, sagt Waizenegger. Dabei habe Fridingen mit der Umsetzung andere Projekte ohnehin gut zu tun. Bei vielen Projekten stehe man zeitlich unter Druck, weil sie an Förderungen und damit an Fristen gebunden seien.

Eines der Großprojekte ist die Sanierung der Sepp-Hipp-Sporthalle. Gestartet bei vier Millionen Euro liegen die Kosten für die Sanierung zwischenzeitlich bei rund sieben Millionen Euro. Damit soll die Halle aus dem Jahr 1979 umfassend modernisiert werden, zum Beispiel einen neuen Boden bekommen. Auch die energetische Verbesserung sowie die Herstellung eines komplett barrierefreien Zugangs stehen auf der Liste der Dinge, die angegangen werden.

Zuschuss von 3,5 Millionen Euro

In der nächsten Gemeinderatssitzung am 4. März soll das erste Ausschreibungspaket auf den Weg gebracht werden. „Das umfasst rund fünf Millionen Euro“, sagt Waizenegger, der hofft, dass die Verwaltung bei den Ausschreibungen keine bösen Überraschungen erlebt. Aus diversen Förderprogrammen bekommt die Stadt 3,5 Millionen Euro. Der Rest muss über Kredite finanziert werden.

Mit der Bauphase soll im Juni gestartet werden. Der Zeitplan ist ambitioniert, denn bis zum Beginn des Schuljahres 2025/26 soll alles fertig sein. Bis dahin muss auch eine Lösung für die Vereine gefunden werden, die die Halle nutzen. Dazu müssen Ausweichquartiere gefunden werden. Die Stadt sei im Austausch mit dem Kreis und ein paar Nachbargemeinden. Ob man den Umfang aber eins zu eins abdecken könne, das sei aktuell noch nicht sicher, denn die Hauptnutzungszeit der Halle sei ab 16 Uhr, „aber das ist eben auch in anderen Gemeinden so“.

Fest steht auf jeden Fall, dass der Turnverein in die Festhalle umsiedeln kann. Für Ballsportarten sei diese aber nicht geeignet. „Dafür sind wir auf Möglichkeiten im Umland angewiesen.“ Ebenfalls geklärt ist die Frage des Schulsports. Der wird über den Schulverbund mit Neuhausen ob Eck abgedeckt.

Weitere Vorhaben:

Neben der Sepp-Hipp-Halle stehen zahlreiche weitere Projekte an. Ein Überblick:

Optimierung und Modernisierung der Wasserversorgung: Für rund 1,8 Millionen Euro wird das Pumpwerk am „Unteren Damm“ instandgesetzt und das Regenüberlaufbecken modernisiert. So sollen die Gefahren bei Starkregenereignissen minimiert werden.

Restzahlungen für das Sanierungsgebiet Panoramastraße/Ob der Stadt: Aktuell ist das letzte Teilstück zur Bergwacht in Arbeit.

Info-Point zur Donauversickerung: Im Rahmen des interkommunalen Projekts investiert die Stadt Fridingen rund 140.000 Euro zur Errichtung eines Info-Points zu dem geologisch einmaligen Phänomen.

Investition in die Wasserversorgung: Rund 250.000 Euro werden in die Erneuerung der Technik im Bereich der Wasserversorgung gesteckt.

Bau einer neuen Heizzentrale: Rund 260.000 Euro werden für den Bau fällig, der im Rahmen der Modernisierung des Nahwärmenetzes notwendig wird.