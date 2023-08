Radweglücke bei Fridingen wird geschlossen

Das Regierungspräsidium Freiburg beginnt ab Montag, 28. August, mit dem Bau des fehlenden, 360 Meter langen Teilstücks des Radwegs entlang der L 277 zwischen Fridingen und dem Teilort Bergsteig. Am Freitag, 25. August, wird für den Abtrag der Felsen eine Schutzwand aufgestellt und der Verkehr für rund drei Wochen einspurig per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt, so eine Pressemitteilung. Danach wird die Landesstraße ohne Ampelregelung wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Dabei könne es zu leichten Einschränkungen des Verkehrs kommen. Die Arbeiten sollen im Spätherbst abgeschlossen. Der Fahrplan des Bus– und Schienenersatzverkehrs ist nicht betroffen.