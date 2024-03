Die neue Bahnbrücke bei Fridingen über die Donau wird im Zeitraum vom 3. April, 21 Uhr, bis Donnerstag, 16. Mai, eingebaut. Zudem finden in dieser Zeit Durchlassarbeiten zwischen Hausen im Tal und Inzigkofen statt. Dadurch gibt es Einschränkungen für Bahnreisende.

Auswirkungen haben die Bauarbeiten bei den Zügen der DB Regio Linie RE 55 sowie der SWEG Linie RB 43a: Es kommt zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

An den Randzeiten bis nach Tuttlingen

Zwischen Mühlheim und Sigmaringen fährt in dieser Zeit der Bus RE 55 mit Halt in Fridingen Wendelstein, Fridingen Vorstadt, Beuron Kloster und Hausen im Tal. In den Tagesrandlagen wird der Ersatzverkehr bis Tuttlingen verlängert, teilt die Bahn mit.

Änderungen in der Bahn-App hinterlegt

Von Montag bis Freitag fährt zwischen Mühlheim und Fridingen Bahnhof der Bus RB 43a mit Halt in Fridingen Wendelstein und Fridingen Vorstadt. Zwischen 5 Uhr und 8 Uhr halten die Busse in Richtung Mühlheim zusätzlich an der Haltestelle Fridingen Bären. Einzelne Busse der SWEG Linie Bus RB 43a fahren wie Bus RE 55 ab/bis Sigmaringen.

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind in der Reiseauskunft auf bahn.de sowie im DB Navigator eingearbeitet.

Tagesaktuelle Informationen zu den Baustellen gibt es hier.