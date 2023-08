Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagmittag auf der Landesstraße 277 im Bereich des Aussichtspunktes Knopfmacher bei Fridingen bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei.

Vorausgegangener Regen hatte dort Kies aus dem Bankett auf die Fahrbahn der L 277 gespült. Beim Überfahren der verschmutzten Fahrbahnstelle geriet der 62–jährige Motorradfahrer auf seiner Harley–Davidson gegen 12.40 Uhr ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Felsvorsprung. Bei dem Unfall erlitt der Biker eine Unterschenkelfraktur am rechten Bein und musste mit eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Versorgung in das Klinikum nach Tuttlingen gebracht werden. An der Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Diese wurde abtransportiert.