„Mitfahrbänkle“ ist eingeweiht

Unter dem Motto „Nimm mit, fahr mit“ gibt es ab jetzt „Mitfahrbänkle“, um die Mobilität der Bevölkerung im Ort zu verbessern. Nach dem Prinzip „Hinsetzen — warten — mitfahren“ bieten die farbigen Sitzbänke an neun Standorten in den Ortsteilen Bangelt, Dickenloch, Gatter, Spital und Städtle sowie im Industriegebiet Wartenden kostenlose innerörtliche Mitfahrgelegenheiten.

Dieses Gemeinschaftsprojekt der Stadt Fridingen und der Nachbarschaftshilfe St. Elisabeth entstand aus der kommunalen Aktion „Bürgertische“. Anlässlich der Fertigstellung der Bänke fand im Foyer der Festhalle ein gut besuchter kleiner Festakt statt.

Die erste Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Ingeborg Christoph dankte dem Organisationsteam (Ingeborg Maier, Lucia Sattler, Waltraud Hipp, Roswitha Heinz und Eva Stehle) für seine Mitarbeit und der Stadtverwaltung samt Bauhof für deren tatkräftige Unterstützung. Ihr besonderer Dank ging ans Berufsförderungszentrum Möhringen, dessen Auszubildende die Bänke unter Leitung von Markus Rees und Patrick Bauer anfertigten, sowie an alle Sponsoren für ihre Spenden. An den Bänken werden noch Sponsorenplaketten angebracht ebenso am Seniorenzentrum „Krone“ eine Tafel mit den Namen der gewerblichen Spender. Auch die Aktiven der Nachbarschaftshilfe schloss Vorsitzende Ingeborg Christoph in ihren Dank mit ein. Bürgermeister Stefan Waizenegger lobte das vorbildliche bürgerschaftliche Engagement der Nachbarschaftshilfe für eine funktionierende Gemeinschaft im Donaustädtchen. Lisa Steidle umrahmte die Veranstaltung mit ihrem Saxophon musikalisch.

Alle, die in Fridingen innerhalb des Stadtgebiets eine kostenlose Mitfahrgelegenheit suchen, sind aufgefordert, das Angebot „Mitfahrbänkle“ anzunehmen.