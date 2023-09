Auf dem Trainingsgelände des Hundesportvereins (HSV) Fridingen sind einige Hürden sowie eine Hindernisbahn aufgebaut. Aufmerksam und mit wedelnder Rute folgt Hündin Maila jedem Schritt von Beatrix Herr. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Ihr Zusammenspiel haben sie nun mit einem Meistertitel gekrönt. Auch wenn das diese Saison nicht immer danach aussah.

Der Vierkampf ist die Königsdisziplin. Trainer Uwe Reitler

Er trainiert die Turnierhundesportgruppe in Fridingen, und damit auch Beatrix Herr. Sie kommt aus Donaueschingen und trainiert seit Anfang 2022 beim HSV. Kennen tun sich Reitler und Herr aber schon länger.

Trainer und Athletin lernen sich vor sechs Jahren kennen

Vor sechs Jahren haben sie sich bei einem Wettkampf kennengelernt. Sie nahm mit Maila für einen anderen Verein am Vierkampf teil, er war Leistungsrichter. Die Begegnung fand zwei weitere Male statt, immer in der gleichen Leistungsstufe. „Dann hatte ich genug“, sagt Reitler und lacht. Denn das Potenzial von Herr und Maila habe er schon damals erkannt. „Durch Uwe bin ich erst darauf gekommen, dass es auch höher als Stufe 1 geht“, sagt Beatrix Herr.

Goldenes Duo: Bei der Südwestdeutschen Meisterschaft in Ladenburg haben Beatrix Herr und Maila in diesem Jahr Platz 1 belegt. (Foto: Sarah Langer )

Denn der Turnierhundesport ist in mehrere Klassen eingeteilt. Die Anforderungen an Hund und Hundeführer steigen mit jeder Stufe. Voraussetzung für eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft (DM) ist zudem ein sehr gutes Abschneiden bei den Südwestdeutschen Meisterschaften, für die man sich wiederum über die Vierkampfklassen qualifizieren muss.

Im Nachhinein ist es natürlich schade, ich habe viel Zeit verplempert und Maila gibt es nur ein Mal. Hundeführerin Beatrix Herr

Bereits im vergangenen Jahr sicherte sich Herr den Titel bei den Verbandsmeisterschaften. Allerdings reichte die Punktzahl in der Unterordnung, einer wesentlichen Disziplin des Vierkampfs, nicht für die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften aus. Und in diesem Jahr drohte ein Muskelfaserriss bei Beatrix Herr die Träume der DM in Bamberg zerplatzen zu lassen.

Zweiwöchige Zwangspause

„Das hat spitz auf Knopf zur DM gereicht“, sagt Uwe Reitler. Denn auf eine zweiwöchige Zwangspause folgte am ersten Tag, als Beatrix Herr wieder laufen konnte, direkt der Wettkampf für die Qualifikation zur DM. „Das ist rein auf die Qualifikation ausgelegt gewesen.“ Das war im Juli. Anfang September folgte dann die Meisterschaft. „Es ist wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Ohne meinen Willen wäre das nicht gegangen“, fasst Beatrix Herr zusammen.

„Sie ist sehr ehrgeizig und wahnsinnig diszipliniert“, beschreibt Reitler seine Athletin. Er selbst hat eine ähnliche Situation erlebt. „2019 bin ich aus der Reha nach einem Herzinfarkt bei einer DM an den Start gegangen.“ Er hat mehrere Meistertitel sowie Podestplätze eingefahren. „Am eigenen Körper betreibt man Raubbau, beim Hund aber nicht“, betont der Trainer. „Man hört auf, wenn der Hund nicht mehr kann“, pflichtet Beatrix Herr bei.

Uwe Reitler (rechts) freut mit Beatrix Herr und Maila über den Titel. (Foto: Linda Seiss )

Noch wirkt Maila, ein schwarzer Mischling, motiviert und fit. Während Beatrix Herr in ihre Archillesfersenbandage schlüpft und die Kickschuhe schnürt — „sonst rutschen wir aus“ — springt Maila aufgeregt neben ihr herum.

Maila ist auf ihre Hundeführerin fixiert

Dann ist Aufwärmen und Dehnen angesagt. „Die Muskeln müssen warm sein“, sagt Herr. Schließlich stehen einige Sprints an. Maila bellt aufgeregt, als es los geht. Ihr Fokus liegt ganz klar auf der Hundeführerin.

Es geht an die Gehorsamsübung. Maila muss eng bei Fuß laufen. Auf Kommando auch sitzen oder stehen — und das, obwohl Beatrix Herr weiterläuft. Bei einem Wettkampf sei diese Übung eine Herausforderung, schildert Herr. „Man ist angespannt, das merkt auch der Hund und reagiert extrem darauf. Man sollte immer möglichst locker rein gehen.“

Unterordnung ist Nervensache. Beatrix Herr

Hinzu kommt, dass bei der DM vier Gehorsamsübungen gleichzeitig abgenommen wurden. Da ist auch ein Stück weit Taktik gefragt. So muss der Hundeführer einen Zeitpunkt finden, dass die Kommandos des benachbarten Teams die eigene Übung nicht behindern. Beim Hund ist Konzentration gefragt, dass er nicht die Kommandos von nebenan ausführt. „Der Hund muss so stabil sein, dass er das Platz nur vom eigenen Hundeführer nimmt“, sagt Uwe Reitler.

Hundeführer arbeiten mit Lob und Bestätigung

Nach der guten Übung lobt Herr ihre Hündin. „Gearbeitet wird mit Bestätigung und Lob, niemals mit Strafe. Schlechte Leistungen werden ignoriert“, sagt Reitler. Stattdessen gibt es einen Trainingsanreiz: ein in kleine Stücke geschnittenes Wienerle. „Dafür gibt es nachher nur ein halbes Abendessen“, sagt Herr und lacht. Denn nicht nur die Sportlerin, auch die Hündin soll fit bleiben. Dafür lassen die Hundeführer ihre Vierbeiner auch beim Tierarzt checken. Zudem geht Herr mit Maila regelmäßig zur Hundephysio.

Zum Hundesport kam Beatrix Herr durch die Begleithundeprüfung. „Ich wollte, dass Maila ohne Leine laufen kann“, erinnert sie sich. Dort habe sich herausgestellt, dass Maila sich für den Hundesport eignen könne, und so kam eins zum anderen. Denn Herr selbst hat früher Weitsprung und Sprints gemacht. „Und Turnierhundesport ist Leichtathletik mit dem Hund“, sagt sie.

Beatrix Herr nimmt sich fürs Training frei

Für den Erfolg trainiert sie zwei Mal die Woche in Fridingen. Dafür hat sich Beatrix Herr den Mittwochnachmittag frei genommen. Auch der Samstag „ist immer für Fridingen blockiert“. Zudem übt sie jeden Tag das Thema Unterordnung mit Maila, meist fünf Minuten beim Spaziergang.

Das ist mehr als nur ein Hobby, ich lebe dafür. Beatrix Herr

An ihrem großen Tag ist sie in der Altersklasse „Senior“ gestartet. Diesen Begriff findet die Athletin aber gar nicht gut. „Ich bin bei 50+ gestartet“, sagt sie daher und lacht.

Beatrix Herr und Maila haben sich im Vierkampf bei den Deutschen Meisterschaften in Bamberg durchgesetzt und den Meistertitel geholt. (Foto: Stefan Grube )

Unter 17 Teilnehmerinnen setzte sie sich durch. „Das Niveau war hoch“, berichtet Herr. Sie und Maila erkämpften sich 271 Punkte, die Zweitplatzierte erreichte 270, die Drittplatzierte 269 Punkte. „Das war spannend, man weiß bis zur Siegerehrung nicht, wer gewinnt“, sagt Herr. Denn die Punkte und Zeiten werden geheim gehalten.

Junge Hündin soll in Zukunft an den Start gehen

Am Ende ist sogar die ein oder andere Träne geflossen, auch bei den mitgereisten Vereinskollegen. „Das Flair ist schön und das Miteinander in Fridingen gefällt mir gut“, sagt Herr, während sich Maila spielend im Gras wälzt.

„Ich weiß nicht, ob sie mir nochmal eine Saison schenkt“, sagt die Athletin mit Blick auf ihre zehnjährige Hündin. Wünschen würde sie es sich. „Das wird man sehen, ansonsten baue ich die Kleine, einen österreichischen Pinscher, auf“, sagt Herr. Denn ans Aufhören denkt sie nicht.

Lilien Hauser gewinnt im Sprintvierkampf

170 Mitglieder hat der Hundesportverein Fridingen, davon sind 40 bis 45 aktiv, sagt Uwe Reitler, der die Turniersportgruppe trainiert. Einer seiner Schützlinge ist Lilien Hauser mit Hündin Pheline. Wie Beatrix Herr kommt sie aus Donaueschingen. Weil sie noch zur Schule geht, trainiert sie ein Mal die Woche in Donaueschingen und ein Mal in Fridingen. „Sie ist ein sehr ehrgeiziges Mädchen und will etwas erreichen“, sagt Reitler.

Lilien Hauser und Pheline haben sich in ihrer Altersklasse den DM-Titel im Sprintvierkampf gesichert. (Foto: Daniel Eichmeister )

Hauser startete bei den Deutschen Meisterschaften, und zwar im Sprintvierkampf. Diesen gibt es laut Reitler seit knapp zwei Jahren. Statt der Unterordnung stand für Lilien Hauser und Pheline ein 1000 Meter Geländelauf an, erklärt Reitler. In der Konkurrenz der 15– bis 19–Jährigen setzte sie sich durch und holte den zweiten Meistertitel für den Hundesportverein Fridingen. 3:03 Minuten habe sie für die 1000 Meter gebraucht, „das ist beachtenswert“, zudem hatte sie fünf Punkte Vorsprung, „obwohl auch ältere dabei waren“.