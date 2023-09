Bei schönstem Kaiserwetter hat Fridingen sein 39. Stadtfest verbunden mit dem 44. Floh– und Krämermarkt gefeiert. Das traditionelle, gut besuchte Heimatfest stand ganz im Zeichen von Geselligkeit.

Fest beginnt mit Fassanstich

Nach der Eröffnung der Hobbykünstler–Ausstellung im Rathaus und dem von beiden Ortsgeistlichen gehaltenen ökumenischen Festgottesdienst in der Pfarrkirche sowie der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Waizenegger stach Pfarrerin Nicole Kaisner am Freitagabend auf dem Kirchplatz mit Unterstützung von Pfarrer Gerwin Klose gekonnt das erste Fass Bier an, ehe Rainer Honer von der Hirschbrauerei Wurmlingen anzapfte und die ersten Gläser Gerstensaft ausschenkte. Die Stadtkapelle Fridingen und die Gruppe DaCapo unterhielten die zahlreichen Besucher.

An der Ausstellung und anschließenden Rundfahrt durchs „Städtle“ nahmen am Samstagnachmittag viele Oldtimer aller Art teil. Der Fanfarenzug Fridingen spielte dazu. In der Schlossgasse fand außerdem ein Kinderflohmarkt mit zahlreichen Ständen statt. Beim Rathaus gab es für die Kinder verschiedene Mitmachstationen, Schminken und ein Glücksrad. Zu den Klängen der Band „Hearts on Fire“ genossen viele Gäste die Stadtfestatmosphäre.

Vereine sorgen für Unterhaltung

Beim 44. Floh– und Krämermarkt im historischen Ortskern drängten sich am Sonntag viele Besucher zwischen den Verkaufsständen. Die Stadtkapelle Fridingen und die Musikkapelle Liptingen spielten auf dem Kirchplatz unterhaltsame Melodien.

Dort erhielten die Jazztanzgruppen sowie die Turnerinnen und Turner des Turnvereins 05 Fridingen für ihre sportlichen Darbietungen vom Publikum viel Applaus. In vielen Zelten und Ständen war fürs leibliche Wohl der Festgäste bestens gesorgt.

Im Museum Oberes Donautal (Ifflinger Schloss) hatte die Ausstellung über den Fridinger Fotopionier Franz Epple geöffnet, im Künstlerhaus Scharf Eck waren die Dauerausstellungen zu besichtigen. Schultes Stefan Waizenegger zog eine positive Bilanz dieses jährlichen Heimatfests, das einmal mehr ein Fest von Bürgern für Bürger war, und dankte allen Vereinen für ihre engagierte Mitwirkung, auf die man sehr stolz sein könne.