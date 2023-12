Kurzgeschichten-Sammlung

Ein anderes Projekt, das Jeremias Heppler in diesem Jahr realisiert hat, ist eine Sammlung mit Kurzgeschichten, Comics und Lyrics. Sie trägt den Titel „Geräusche aus der Kontextmaschine“. Der Hintergrund: Es gebe so viele Texte für Lesungen oder Ausschreibungen, die einmal gelesen oder vorgetragen werden, und dann auf einem PC-Laufwerk oder in einer Schublade landen und in Vergessenheit geraten. „Textleichen“, nennt der Fridinger Künstler sie. „Die sind irgendwie da.“ Anfang des Jahres habe er das Bedürfnis gehabt, „irgendetwas damit zu machen“. Ihm sei klar gewesen, dass ein Verlag daran wahrscheinlich kein Interesse hat - „wenn man nicht vorher einen Beststeller geschrieben hat“. Daher hat er das Buch in Eigenregie gesetzt und herausgebracht, mit Hilfe lokaler Unterstützer. Die Auflage beträgt 250 Stück. Wer ein Exemplar will, kann sich direkt an den Künstler über dessen Homepage wenden. (ajs)