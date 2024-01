HSG Baar lässt im Derby keine Zweifel aufkommen

Ein Derbysieg mit Ansage: Die Frauen der HSG Baar haben beim Rückrundenauftakt der Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim keine Chance gelassen und 30:17 auswärts gewonnen. Die Männer der Donautal-HSG feierten einen Heimsieg nach einer starken ersten Hälfe. Der TV Aixheim musste dagegen in einer engen Partie eine knappe Heimniederlage gegen den Tabellenführer aus Schömberg hinnehmen.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim - SG Degmarn-Oedheim 34:27 (17:9). Mit einem klaren Heimsieg ist die HSG Fridingen/Mühlheim im Kellerduell in das neue Jahr gestartet. „Das Spiel wir als Vorletzter gegen den Letzten hatte natürlich eine gewisse Brisanz. Wir hatte eine gewisse Drucksituation und mussten unser Heimspiel gewinnen, um den Kontakt zum Tabellenmittelfeld halten zu können. Wir hatten nicht das größte Selbstbewusstsein, nachdem die letzten Spiele vor der Winterpause nicht gut für uns liefen“, so HSG-Trainer Deniz Parlak.

Dafür kamen seine Handballer gut ins Spiel, stellten die Weichen früh auf Sieg und führten in der 9. Minute mit 4:1. „Unsere Abwehr war top. Wir haben nur neun Gegentore bekommen im ersten Durchgang. Das war eine super Mannschaftsleistung. Wir haben im Verbund verteidigt und scharf gedeckt. Jeder hat mitgearbeitet vom Innenblock bis zu den Außen“, so Parlak weiter. Der Pausenstand von 17:9 sei leistungsgerecht gewesen und laut dem HSG-Trainer hätte der Vorsprung noch deutlicher ausfallen können.

Und auch den zweiten Durchgang gingen die Donautäler ganz bewusst konzentriert an. „Wir sind nicht in der Situation, in der wir uns auf diesem Vorsprung ausruhen können. Das haben die Spiele in der Hinrunde gezeigt. Wir haben uns für die Rückrunde ganz klar vorgenommen, dass wir es nicht zu locker angehen im zweiten Durchgang. Das schaffen wir bisher noch nicht ganz“, so Deniz Parlak. Dennoch war im Spiel gegen Degmarn-Oedheim der Vorsprung zur Pause schon so groß, dass es am Ende für den Sieg reichte. Aber: „Wir haben in Hälfte zwei zu einfache Gegentore kassiert und der Gegner musste für seine Treffer nicht so lange dafür arbeiten. Aber wir haben von der Halbzeitführung profitiert und konnten die Gäste auf Abstand halten. Der Sieg war am Ende aber absolut verdient und wir sind froh darüber“, findet Parlak und sprach seiner Mannschaft ein Kompliment für den erfolgreichen Rückrundenstart aus.

HSG: Simon Moser (9), Lasse Fuchs (7), Daniel Hipp (5), Mathis Fuchs (4), Emilian Merk (2), Niklas Löhle (2), Julian Hipp (2), Moritz Rabus (1), Benedict Küchler (1), Matthias Hipp (1), Yoshua Schlenker, Luke Hengelhaupt, David Alber.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - HSG Baar 17:30 (7:15). Das Derby hat die HSG Baar deutlich gegen die Reserve der Donautal-HSG für sich entschieden. Und daran kamen nahezu während der gesamten Spielzeit keine Zweifel auf. „Wir sind sehr konzentriert ins Spiel gegangen und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Unser Fokus lag auf einer guten Defensive. Wir haben dadurch den Gegner zu Fehlern gezwungen“, betonte ein rundum zufriedener Baar-Trainer Oliver Ulrich. Eine der entscheidendsten Phasen im Spiel begann in der siebten Minute, als es noch 2:2-Unentschieden stand. Mit schnellen Tempogegenstößen schaffte es die HSG Baar bis zur 20. Minute einen deutlichen Vorsprung bis zum 11:3 auszubauen. „Wir haben die technischen Fehler und Ballverluste des Gegners genutzt. Das war der Grundstein für den Erfolg in Kombination mit einer sehr guten Torhüterleistung von Anika Sattler, die uns den Rücken freigehalten hat“, lobte Ulrich, der aber auch den Angriff seiner Mannschaft mit der entsprechenden Effektivität, dem Durchsetzungsvermögen und der gesucht und genutzten Zweikampfhärte hervorhob. Daraus erarbeitete sich die HSG Baar unter anderem mehrere Siebenmeter.

Trotz der Halbzeitführung von acht Toren, gab Ulrich in seiner Ansprache klar die Marschroute für den zweiten Durchgang vor: „Wir wollten nichts anbrennen lassen und weiter fokussiert spielen. Die Torhüterleistung und die schnellen Tore waren der Garant für dieses Polster und dieses wollten wir halten und ausbauen.“ In Hälfte zwei habe seine Mannschaft besser gedeckt und damit souverän diesen Vorsprung verteidigt und ausgebaut.

„Es ist schön zu sehen, dass das erste Spiel nach der vierwöchigen Pause so gut geklappt hat und wir das Derby hochverdient gewonnen haben. An diese Leistung wollen wir anknüpfen“, so Oliver Ulrich.

Das Fazit der Trainerin Stephanie Parlak von der HSG Fridingen/Mühlheim fällt dagegen ernüchternd aus. „Die technischen Fehler haben uns das Genick gebrochen. Das Zusammenspiel klappt zwar im Training bei uns wunderbar, nur im Spiel nicht. Der Ball ist nicht weitergelaufen bei uns. Wir haben auch keine guten Chancenauswertung und viel zu viele Einzelaktionen gehabt. In der Abwehr waren wir immer einen Schritt zu spät. Der Gegner hat es im Eins gegen eins dagegen sehr gut gemacht.“

In der Halbzeit stellte Stephanie Parlak bei ihrer Mannschaft die Deckung um. „Wir wollten den zweiten Durchgang offensiver gestalten. Leider hat es nicht geklappt und wir haben einen schlechten Tag erwischt. Wir hätten das Derby gerne etwas spannender gestaltet“, so die Trainerin der Donautal-HSG abschließend, die nun im Training den Fokus auf Situationen im Eins gegen Eins legen möchte.

HSG Fridingen/Mühlheim: Rebecca Milkau (5), Celia Parlak (3), Luisa Leibinger (2), Ann-Kathrin Bujtor (2), Sara Schwarz (1), Mara Schiele (1), Lara Reizner (1), Anika Hipp (1), Sophie Dreher (1), Alina Neff, Sabrina Müller, Melissa Karl, Jule Butsch, Judith Bell. HSG Baar: Larissa Schuler (10), Kim Irion (7), Luisa Köller (4), Elisa Voßeler (2), Laura Kreutter (2), Lisa Burkard (2), Annkatrin Irion (1), Leonie Gerstmann (1), Nina Esslinger (1), Nicole Walter, Lena Walter, Anika Sattler, Kristin Eberl.

Landesliga Männer

TV Aixheim - TG Schömberg 30:31 (12:12). Ein intensives und engumkämpftes Spiel hat der TV Aixheim knapp gegen den Tabellenführer aus Schömberg verloren. Die ersten Minuten gehörten den Aixheimern, die nach fünf Minuten zunächst 2:0 führten: „Unser Beginn war stark. Wir haben richtig gut angefangen mit einer super Abwehrarbeit. Das war über das ganze Spiel auch so. Der Matchplan ging teilweise auf. Leider haben wir es verpasst zu Beginn das 3:0 nachzulegen“, sagte uns TVA-Trainer Manuel Schmelovski. Nach ein, zwei unsauberen Pässen und falschen Entscheidungen sei der Gegner wieder rangekommen.

Nach dem Unentschieden zur Halbzeit kamen die Hausherren gut und fokussiert aus der Pause und schafften es nach 33 Minuten mit 15:14 kurze Zeit in Führung zu gehen. Dann allerdings übernahm der Tabellenführer aus Schömberg wieder die Führung und gab diese letztlich immer mit ein oder zwei Toren Abstand nicht mehr aus der Hand. Ohnehin schaffte es im gesamten Spiel keine der beiden Mannschaften sich entscheidend abzusetzen.

Aixheim erzielte zwar wenige Sekunden vor Schluss noch den Anschluss zum 30:31, allerdings verhielt sich laut dem TVA-Trainer der Gegner in den letzten Sekunden taktisch geschickt und spielte die Sekunden herunter, sodass sein Team nicht mehr an den Ball kam, um das Spiel noch auszugleichen. „Ausschlaggebend für die Niederlage waren nur Kleinigkeiten. Wir haben uns zwar gute Chancen herausgespielt aber uns dann ein oder zwei Fehlwürfe geleistet, bei denen wir den Ball einfach nicht im Tor unterbringen. Somit sind wir meist einem knappen Rückstand hinterhergerannt. Aber wir haben Mentalität gezeigt und immer gekämpft. Die Einstellung war klasse“, lobte Manuel Schmelovski seine Spieler trotz der Niederlage und fügte hinzu: „Es war ein absolutes Topspiel, das hart umkämpft war. Wir haben trotz der knappen Niederlage ein klasse Spiel gemacht. Wir haben hart aber fair verteidigt und uns sind einige Tore mit Tempogegenstöße gelungen. Es war eines unserer besten Saisonspiele im Angriff“, so der Aixheimer Trainer abschließend, der in der Tabelle mindestens den dritten Platz halten möchte und mit Rang zwei liebäugelt.

TVA: Fabian Gruler (7), Philip Hauser (5), Andreas Scholz (4), Janik Honold (4), Philip Klingseisen (3), Niklas Haller (2), Florian Efinger (2), Heiko Honer (1), Marius Bühler (1), Benno Bosch (1), Christoph Scharf, Christoph Link, Simon Hauser, Axel Baumann.