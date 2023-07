GMS „Obere Donau“ bleibt weiterhin einzügig

Bei der Verbandsversammlung des Nachbarschaftsschulverbandes Fridingen/Neuhausen ob Eck im Sitzungssaal im Rathaus in Neuhausen sind die Entwicklung der GMS „Obere Donau“ behandelt und weitere Weichen für die Zukunft gestellt worden.

Der neue Verbandskämmerer beim Gemeindeverwaltungsverband Donau–Heuberg Christoph Niesler stellte den Haushaltsplan 2023 vor. Darin enthalten war die Ersetzung der aktuellen Serveranlage durch eine neue Gerätschaft. Die Verbandsmitglieder beschlossen einstimmig, die Serveranlage zu einem Kostenpreis von 30.197 Euro an die Firma hamcos IT Service GmbH mit Sitz in Sigmaringen vergeben.

Rektor Christian Traub zog im Weiteren eine positive Schüler– und Lehrerzahl für das zu Ende gehende Schuljahr. Bei der Lehrerversorgung habe sogar eine leichte Überversorgung bestanden. Zum Schuljahr besuchten 268 Schülerinnen und Schüler die GMS „Obere Donau“. Acht Klassen in der Grundschule (136 Schüler) und sieben Klassen in der Sekundarstufe I (132 Schüler). Eine VKL mit 14 Schüler in der Sekundarstufe I (Klassen 5—9) und sechs Schüler in der Grundstufe werden durch drei Bestandslehrkräfte und zwei angestellte Lehrkräfte mit Muttersprache Ukrainisch unterrichtet. Innerhalb der Kooperation mit der Schule für Erziehungshilfe „Mutpol“ werden zehn Schüler durch zwei Sonderschullehrkräfte unterrichtet.

Die Gemeinschaftsschule ist eine inklusive Schule, derzeit werden acht Schüler gemeinsam unterrichtet. Für das kommende Schuljahr sind für die 5. Klasse 26 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Da der Klassenteiler für ein Zweizügigkeit bei 16 Schülerinnen und Schülern liege, werde die GMS auch wieder einzügig ins neue Schuljahr gehen. Bei der Lehrerversorgung sei man trotz einiger Abgänge zufrieden, so Traub. Auch sei in absehbarer Zeit nicht mit einer Zweizügigkeit zu rechnen, so der Verbandsvorsitzende Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger. Der Aufwärtstrend der Anmeldezahlen auf die Gemeinschaftsschule hält an.

Schulsozialarbeiter Jakob Hofer berichtete in seinem Tätigkeitsbericht von positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Lehrerkollegium und Schulsozialarbeit.