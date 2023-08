Die innerörtliche Kreuzung auf der Tuttlinger Straße (L 277) auf Höhe des Supermarktes Rewe in Fridingen bereitet vor allem den angrenzenden Einwohnern des Wohngebiets immer größere Sorgen. Mit einer Unterschriftenaktion wollen sie auf den Lärm und die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen.

Schwerer Unfall als Startschuss für die Aktion

Bernd Rieckmann und Mark Bögelein sind die treibenden Kräfte dieser Aktion. Bögelein wohnt in dem gegenüber des Rewe–Marktes angrenzenden Wohngebiet mit seiner Familie — und damit mit zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren.

Zusammen mit Rieckmann startete er eine Initiative und sammelt derzeit Unterschriften für eine Lärmreduzierung und eine Überquerungshilfe in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsreduzierung.

„Mittlerweile wohnen sehr viele Familien mit kleinen Kindern im Baugebiet Rotland und deswegen dürfen wir hier nicht die Augen verschließen und müssen handeln“, sagt Bögelein. „Uns hat die Kreuzung schon immer Sorgen bereitet. Aber vor allem der schwere Verkehrsunfall vor rund vier Wochen war dann letztlich der Anlass dafür, dass wir hier etwas tun müssen und auf das Problem aufmerksam machen müssen.“

Motorradfahrer verletzt sich lebensgefährlich

Am 18. Juli gegen 12.15 Uhr ist es an der besagten Kreuzung zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 46–jähriger Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich, eine 34–jährige Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Autofahrerin aus Richtung Bergsteig kommend unterwegs. An der Kreuzung bog sie links ins Wohngebiet in die Straße zum Hohenbergweg ab, es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Die Folge: Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Tuttlinger Straße musste während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Fahrzeuge beschleunigen vor dem Ortsausgang

Die Probleme laut Bögelein: „Fahrzeuge beschleunigen bereits in Fridingen Richtung Ortsausgang zu Bergsteig und Fahrzeuge, die von dort nach Fridingen fahren, rasen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort. Das ist leider kein seltenes Szenario. Die Raserei und das Beschleunigen verursachen Lärm in unserem Wohngebiet. Eine Überquerung der Straße, vor allem mit Kindern, ist unter diesen Umständen eine echte Herausforderung.“

Dort wo Mark Bögelein steht ist spätestens für Fußgänger Schluss. Denn dort endet der Gehweg im Nichts. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite (rechts außerhalb des Bildes) ist ebenso kein Gehweg. (Foto: Simon Schneider )

Der nächste sicherere Fußgängerübergang befinde sich auf Umwegen aktuell mehrere hundert Meter weiter Richtung Ortsmitte beim Netto–Markt. Wie der Fridinger weiß, nehmen die meisten Fußgänger aber den direkten Weg über die Straße.

Ortsschild versetzen, Zebrastreifen, Kreisverkehr: Dafür setzt sich die Initiative ein

Die Initiative fordert deshalb Maßnahmen zur Geschwindigkeits– und somit Gefahrenreduzierung. Beispielsweise das Versetzen des Ortschildes weiter nach außen, einen Zebrastreifen, einen Kreisverkehr, eine Insel als Überquerungshilfe oder eine Fußgängerampel. Der Ist–Zustand der Gehwege sei ohnehin unbefriedigend. Der Gehweg auf der Seite des Rewe–Marktes ende im Nichts und auf der anderen Seite der L277 befindet sich gar kein Gehweg, was das Überquerungen noch gefährlicher macht, so die Initiatoren.

„Seitens der Stadt waren wir schon vor Jahren mit den Behörden im Austausch, insbesondere mit dem Ziel, das Ortsschild weiter nach außen zu verlegen und gegebenenfalls eine Querungsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Stefan Waizenegger. Da es sich um eine Landesstraße handelt, sei für etwaige Änderungen nicht nur allein die Straßenverkehrsverordnung maßgebend, sondern gegebenenfalls müsse auch das Land für entsprechende Maßnahmen gewonnen werden.

Stadt will an Thema dranbleiben

Von den Behörden sei eine Verlegung des Ortsschildes bisher aber immer verwehrt worden, weil auf beiden Straßenseiten eine Wohnbebauung vorliegen müsse, was in Fridingen nicht der Fall ist. „Das konnten wir, auch im Gemeinderat, nie so wirklich nachvollziehen“, so der Rathaus–Chef. Waizenegger wolle aber einen erneuten Vorstoß nehmen und an dem Thema dranbleiben.

Und auch beim Thema Lärmreduzierung will die Stadt am Ball bleiben und es nicht nur bei einer möglichen Verlegung des Ortsschildes belassen, sondern beispielsweise schon von Bergsteig bis zum Ortseingang für eine Geschwindigkeitsreduzierung sorgen.

Aktuell ist zwischen Bergsteig und Fridingen Tempo 100 erlaubt. Vor Jahren sei bereits schon einmal eine Geschwindigkeitsbegrenzung der außerörtlichen Verbindungsabschnitte auf Bergsteig und Knopfmacher angeregt worden.

Initiative und Bürgermeister ziehen an einem Strang

„Wir stoßen auf jeden Fall auf Verständnis und offene Ohren. Wir ziehen bei dieser Problematik alle an einem Strang“, sagt Bögelein zur Zusammenarbeit mit der Stadt Fridingen. Das bestätigt auch Waizenegger: „Das Anliegen der Unterzeichner ist für mich nachvollziehbar, zumal die Verkehrsbelastung insbesondere in diesem Bereich in den vergangenen Jahren eher zu– als abgenommen hat“, so der Bürgermeister.

Die Kreuzung sei laut Behörden trotz des schweren Unfalls kein klassischer Unfallschwerpunkt, aber wie der Bürgermeister betonte, sei „jeder Unfall einer zu viel“.

Wir hoffen, dass die Aktion damit bei den Behörden Erfolg hat und sich etwas tut in Sachen Lärm und Verkehrssicherheit. Mark Bögelein

Nach der Sommerpause im September will die Stadt Fridingen nochmals an die zuständigen Behörden herantreten und die Anliegen auf ihre Umsetzbarkeit erörtern. „Der Gemeinderat hat vor diesem Hintergrund gegebenenfalls über das weitere Vorgehen zu beraten“, so Waizenegger.

Bögelein und Rieckmann wollen 350 bis 400 Unterschriften zusammenbekommen

In der Zwischenzeit wollen Bögelein und Rieckmann weitere Unterschriften sammeln. „Wir schätzen, dass wir rund 350 bis 400 Unterschriften zusammenbekommen und hoffen, dass die Aktion damit bei den Behörden Erfolg hat und sich etwas tut in Sachen Lärm und Verkehrssicherheit“, sagt Bögelein abschließend.