Fridingen trauert um Jordan Hamma

Im Alter von 89 Jahren starb am Dreikönigstag der in Fridingen gebürtige Pater Jordan Hamma, der seit 1963 für den Redemptoristenorden als Missionar in Japan wirkte. Als Sohn von Rudolf und Justina Hamma, geborene Bucher, wuchs er mit seiner älteren Schwester Johanna im Donaustädtchen auf.

Nach dem Besuch der Volksschule besuchte er ab 1948 in Gars am Inn und von 1951 bis 1956 in Günzburg das Internat der Redemptoristen. Im Juli 1956 trat Jordan Hamma in Gars in die Redemptoristen-Kongregation ein, wo er am 1. Dezember 1960 seine Profess auf Lebenszeit ablegte. Er studierte von 1957 bis 1963 an der ordenseigenen Hochschule in Gars Philosophie und Theologie und wurde am 28. April 1963 von Kardinal Julius Döpfner in der Klosterkirche Gars zum Priester geweiht.

Am 1. September 1963 fand in der Klosterkirche Gars seine Aussendungsfeier in die Japanmission statt. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nach Deutschland ins Kloster Gars zurückkehren konnte, fand er seine letzte Ruhestätte in Japan.

In längeren Abständen besuchte Pater Jordan Hamma seine geliebte Heimatstadt Fridingen, in der er 2013 sein Goldenes Priesterjubiläum feierte. In Diavorträgen zeigte er den Fridingern gerne Bilder von seiner Missionsarbeit in Japan.

Das gut besuchte Requiem am 12. Januar 2024 in der Pfarrkirche St. Martinus zelebrierten Pfarrer Gerwin Klose und der Fridinger Redemptoristenpater Edmund Hipp, der auch die Ansprache hielt.