Fridingen gibt 91.000 Euro für Info-Point aus

Am Interkommunalen Projekt „Erlebnis Donauversickerung“ beteiligt sich auch die Stadt Fridingen. Der Gemeinderat hat jetzt Kosten in Höhe von knapp 91 000 Euro für den Bau eines sogenannten Info-Points freigegeben.

An solchen Stellen wollen die drei beteiligten Kommunen - neben Fridingen sind das noch Immendingen und Tuttlingen mit Möhringen - über das einzigartige Naturphänomen der Versickerung informieren. In erster Linie richtet sich das Vorhaben an Touristen, zumal Nutzer des Donauradwegs. Daran beteiligen sich auch der Landkreis Tuttlingen sowie die Donaubergland GmbH. Die Info-Points sind mit Bildtafeln ausgestattet, die die Versickerung erklären. Parallel dazu soll bereits in diesem Frühjahr eine eigene App freigeschaltet werden.

Ein Info-Point ist ein offenes Gebäude mit begrüntem Dach, ergänzt um einen Abfallbehälter und Fahrradbügel sowie einer Grünfläche. Die Fridinger soll ihren Standpunkt unterhalb des Stadtgebiets finden. Der Gemeinderat segnete das weitere Vorgehen einhellig ab. Allerdings grummelte Gerhard Hipp, dass er das Projekt lieber gestrichen sähe - selbst mit den etwas geringeren Kosten als geplant. Doch da man aus vorherigen Debatten bei den anderen Partnern im Wort stehen, könnte man nicht mehr daran rütteln.