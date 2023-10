Frank Todt gewinnt Stockacher Triathlon

Mit einer Gruppe von sechs Athleten sind die Tuttlinger Sportfreunde beim Stockacher Triathlon am Start gewesen. Hier war der Fridinger Frank Todt der schnellste Starter über die Olympische Distanz (ein Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer laufen) und holte sich in einer Zeit von 2:05.49 Stunden sowohl den Sieg in der Altersklasse M40 wie auch den Gesamtsieg.

Bernd Wegscheider bestritt seinen ersten Wettkampf nach einer längeren krankheitsbedingten Pause und überzeugte mit Rang zehn im Gesamtklassement. In der Alterklasse M30 verpasste er das Podium als Vierter nur knapp. Markus Eitel erreichte das Ziel als Achter der Altersklasse M50. Patrick Hoffmann musste das Rennen krankheitsbedingt nach 30 Radkilometern vorzeitig beenden.

Schnellster TSF-Starter auf der Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen) war Valentin Klüppel auf Rang vier, der in der Altersklasse der Männer damit den dritten Rang erreichte.

Sein Vereinskollege Jonas Wernz war eigentlich noch schneller unterwegs, wurde kurz vor dem Ziel jedoch von einem Asthma-Anfall ausgebremst und musste sich daher mit Rang fünf begnügen. Den Sieg in der Jugendklasse konnte ihm jedoch niemand streitig machen.