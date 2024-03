Einfache Fehler hindern Donautal-HSG am Erfolg

In der Oberliga laufen die Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Männer der Donautal-HSG erkämpfen sich dagegen mit einer Aufholjagd in der Verbandsliga einen Punkt.

Oberliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim - TSV Bönnigheim 24:26 (9:12). Von Beginn an geriet die HSG Fridingen/Mühlheim ins Hintertreffen. „Wir sind relativ schlecht ins Spiel gekommen und haben zehn Minuten lang kein Tor erzielt“, betonte HSG-Trainer Klaus Hüppchen und ergänzte: „Wir haben Chancen liegen lassen, zu viele einfache Fehler und Ballverluste im Spiel nach vorne gehabt, ohne dass wir auf das gegnerische Tor geworfen haben. Dafür haben wir mit Jessica Schulz eine überragende Torwarthüterin gehabt, die über das gesamte Spiel hinweg eine gute Leistung gezeigt hat. Sie hat uns lange Zeit im Spiel gehalten. „Er lobte neben dem „gelungenen Comeback“ von Rebecca Milkau und der Leistung von Josephina Schlenker auch die Abwehrleistung im ersten Durchgang.

Vor allem die wenigen erzielten Tore im ersten Durchgang kritisierte er allerdings. Nach der Pause und einem 9:12-Rückstand wollte der HSG-Trainer mehr Bewegung ins Spiel einbauen. Allerdings zeigte auch Bönnigheim die Qualitäten einer viertklassigen Mannschaft und baute bis zur 54. Minute den Vorsprung auf zwischenzeitlich sieben Tore aus. Die Donautal-HSG kämpfte sich zwar noch bis auf zwei Tore heran, konnte aber die Heimniederlage nicht mehr vermeiden. Klaus Hüppchen will in der bevorstehenden Trainingswoche die Grundlagen mit Passen, Fangen, Werfen und den Abschluss trainieren um damit die Fehlerquelle in den kommenden Spielen so gering wie möglich zu halten.

HSG: Josephina Schlenker (7), Rebecca Milkau (6), Burcin Özgentürk (5), Vanessa Fritz (2), Nicole Hess (2), Svenja Diesenberger (1), Sara Schwarz (1), Anna-Lena Gögelein, Sabrina Müller, Patricia Rebholz, Mara Schiele, Jessica Schulz, Caterina Schwarz, Hannah Wirth.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim - TSV Bönnigheim 33:33 (14:13). In letzter Sekunde ist der HSG Fridingen/Mühlheim ein Unentschieden gegen den TSV Bönnigheim vor heimischer Kulisse gelungen. Das Spiel startete ausgeglichen. „Es war ein ständiges Hin und Her. Unsere Abwehr stand gut. Allerdings hatten wir nach den Ballgewinne häufig auch wieder leichte Ballverluste. Wir haben uns in der ersten Hälfte für die gute Abwehrarbeit nicht belohnt“, blickte HSG-Trainer Deniz Parlak zurück. Beide Abwehrreihen dominierten den ersten Durchgang. Die Angriffsformationen taten sich schwer. „Wir haben immer wieder auf eine offensivere Deckung umgestellt, um so den Gegner vor neue Herausforderungen zu stellen“, so Parlak.

Dank ihrer Qualität und eines stark aufspielenden Jonas May schaffte es Bönnigheim in Hälfte zwei sich deutlicher abzusetzen. Rund zwei Minuten vor Schluss stand es 28:33. Doch dann folgte eine bärenstarke Aufholjagt der Donautal-HSG. „So etwas habe ich als Trainer oder Spieler im Handball noch nie erlebt“, meinte Deniz Parlak und fügte hinzu: „Ich sage immer wieder, dass im Handball so viel möglich ist. Ich bin immer noch total überwältigt von der Situation. Einfach geil.“

Innerhalb von zweieinhalb Minuten egalisierte die HSG einen Fünf-Tore-Vorsprung und erzielte in der letzten Sekunde den Ausgleich zum 33:33. „Wir haben das Glück erzwungen und mein Team hat bis zum Schluss daran geglaubt und Moral gezeigt“, so Parlak, der seinen Spielern ein großes Kompliment für diese Aufholjagd aussprach und den Punktgewinn mit Blick auf die gesamte Spielzeit als „verdient“ betrachtet. „Der Punkt tut uns für die Moral und für die bevorstehenden Aufgaben gut“, so der HSG-Trainer abschließend.

HSG: Lasse Fuchs (11), Louis Biller (5), Emilian Merk (5), Simon Moser (5), Mathis Fuchs (2), Daniel Hipp (2), Niklas Löhle (2), Matthias Hipp (1), David Alber, Florian Fritz, Luke Hengelhaupt, Julian Hipp, Nico Liebermann, Yoshua Schlenker.

Landesliga Männer

TV Spaichingen - TV Weilstetten II 33:29 (12:9). Die ersten beiden Tore gehörten zwar dem TV Spaichingen allerdings ging auch Weilstetten in den ersten 15 Minuten mehrmals in Führung. Mit einem Lauf von fünf Toren schaffte es aber der TVS sich nach 20 Minuten erstmals abzusetzen. Nachdem die Reserve aus Weilstetten kurz nach der Pause den Anschluss mit dem 12:11 herstellte, gelang den Spaichingern ein erneuter Lauf mit schnellen Toren über eine gute Abwehr und Gegenstöße bis zum 18:12. Danach hielten sie bis zum Schluss die Gäste auf Distanz und feierten einen Heimsieg. „Der Sieg war verdient. Wir hätten noch höher gewinnen können. Aufgrund der personellen Rückschläge mussten wir im Angriffsspiel rochieren. Verteidigt haben wir sehr gut. Im Angriff haben wir dagegen etwas überhastet agiert. Wir hätten den Sieg noch deutlicher gestalten können, wenn wir noch konsequenter gewesen wären“, betonte ein glücklicher und zufriedener TVS-Trainer Alexander Job, der abschließend betonte: „Es ist wichtig, dass unsere junge Mannschaft durch so einen Sieg Selbstvertrauen zieht.“

TVS: Dominik Wetzel (8), Nick Wenzler (6), Nico De Bellis (4), Patrick Sindele (4), Julian Gutmann (3), Jonas Hagen (2), Thomas Koch (2), Paul Roscic (2), Florian Merkt (1), Felix Vorwalder (1), Andreas Gassner, Fabian Schuhmacher, Tim Wenzler.

TV Aixheim - HSG Rottweil 22:25 (4:11). Der TV Aixheim hat vor heimischer Kulisse eine schwache erste Hälfte gezeigt. „Wir haben 25 Fehlwürfe im gesamten Spiel gehabt und nur vier Tore in der ersten Hälfte erzielt. Das habe ich so auch noch nie erlebt und ist viel zu wenig“, bemängelte TVA-Trainer Alexander Schmelovski und fügte hinzu: „Wir haben es im Angriff schlecht herausgespielt und waren nicht konsequent torgefährlich genug. Unsere Wurfsituationen waren schlecht. Unsere Abwehrleistung war aber im gesamten Spiel in Ordnung“, so der TVA-Trainer. In der 49. Minute kamen die Hausherren beim Stand von 15:18 zwar auf drei Tore heran, allerdings hielt der Gast aus Rottweil die Aixheimer auf Distanz. Der TVA lief damit dem Rückstand bis zum Spielende hinterher. „In Hälfte zwei haben wir mehr Torgefahr entwickelt und unser Tempospiel an den Tag gelegt“, so Schmelovski, der aufgrund der schwachen ersten Hälfte von einer „verdienten Niederlage“ sprach.

TVA: Fabian Gruler (4), Michael Klaritsch (4), Niklas Haller (3), Andreas Scholz (3), Benedikt Gruler (2), Simon Hauser (2), Benno Bosch (1), Florian Efinger (1), Philip Hauser (1), Janik Honold (1), Axel Baumann, Christoph Link, Christoph Scharf, Florian Scharf