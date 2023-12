Einbruch in Lagerhalle

Fridingen

Fridingen an der Donau, Ziegelhütte / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, etwa im Zeitraum von 22. 30 Uhr bis 7 Uhr, sind unbekannte Täter auf dem an der Donau gelegenen forst- und landwirtschaftlichen Hof Ziegelhütte gewaltsam in eine Lagerhalle eingedrungen und haben daraus 20 Motorsägen und sieben Freischneider entwendet.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 12:19 Von: Schwäbische.de