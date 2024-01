Einbruch in Gemeinschaftsschule

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, etwa von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, sind Unbekannte in die am Spitalweg gelegene Grund- und Gemeinschaftsschule Obere Donau in Fridingen eingebrochen. Nun bittet der Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Telefon 07463/9961-0, um Zeugenhinweise.

Über eine zuvor gewaltsam aufgehebelte Außentür gelangten die Einbrecher laut Polizei in das Lehrerzimmer der Schule und durchwühlten dort sämtliche Schränke, Schubladen und persönliche Fächer der Lehrerschaft nach Wertsachen und Bargeld. Nach dem Öffnen einer Zwischentür flüchteten die Diebe nach ihrer Tat mit vorwiegend erbeutetem Bargeld aus den persönlichen Fächern in Höhe von etwa 200 Euro. Hierbei nutzten sie den an das Lehrerzimmer angrenzenden Flur und den als Fluchttür angelegten und somit von innen entriegelbaren Haupteingang der Schule. Was außer dem Bargeld sonst noch entwendet wurde, steht laut Polizeibericht noch nicht fest. Insgesamt richteten die Täter durch ihr gewaltsames Handeln Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro an.