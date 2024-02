Ein wichtiger Schritt zur örtlichen Klimaneutralität

Die Stadt Fridingen hat sich gemäß Beschluss durch den Gemeinderat bereits vor längerer Zeit dazu entschlossen, gemeinsam mit dem Projektentwickler Jäkel Energiemanagement GmbH, das Wärmeversorgungsnetz inklusive der sanierungsbedürftigen Wärmeerzeugung für das hiesige Schul-, Sport- und Freizeitzentrum zu erneuern und im Energieliefer-Contracting an einen hierauf spezialisierten Dienstleister zu vergeben.

So ist das derzeitige Blockheizkraftwerk in die Jahre gekommen und mittlerweile ebenso reparaturanfällig wie unwirtschaftlich, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Energie-Contracting-Projekts wird kein Eigenkapital der Kommune für die Finanzierung gebunden, die Energiekosten durch effizientere Erzeugungsanlagen gesenkt, technische und finanzielle Risiken sowie Wartung und Instandhaltung der Anlage an einen Betreiber ausgelagert.

Die Planungen der Stadt, die Sepp-Hipp-Sporthalle 2024/2025 umfassend zu sanieren, hatte auch Auswirkungen auf dieses Vorhaben. In Abweichung zum ursprünglichen Konzept wurde entschieden, die Heizzentrale nunmehr aus der Sporthalle auszulagern und an einem externen Standort neu zu errichten. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 260.000 Euro. Gegenwärtig befindet sich das Gebäude im Bau und wird in konventioneller Massivbauweise aus Sichtbeton mit Kerndämmung zwischen Festhalle und Gemeinschaftsschule „Obere Donau“ erstellt.

Im Ausschreibungsverfahren setzte sich die EnBW Contracting GmbH durch und wird zukünftig die Ausführung des technischen Equipments übernehmen. Sie plant, baut und betreibt die entsprechende Wärmeerzeugungsanlagen.

Geplant ist zur kommenden Heizperiode Wärme in das Nahwärmenetz zu liefern. Das neue Wärme- und Energieversorgungssystem bietet über ein Energiedatenmonitoring dabei die Möglichkeit der Auswertung aller Betriebsdaten für jede einzelne an das Nahwärmenetz angeschlossene Liegenschaft beziehungsweise Gebäude. So behält die Gemeinde den Überblick und kann genau kontrollieren, welche Einsparungen auch tatsächlich erzielt werden. Die vertragliche Laufzeit der Partnerschaft ist zunächst einmal auf zehn Jahre festgeschrieben mit der Option jeweils zweimal um weitere fünf Jahre verlängern zu können.

Das neue Wärme- und Energieversorgungskonzept ist ein wichtiger Bestandteil zur Umsetzung der Energiewende in Fridingen. Durch die Sanierung der Anlagen wird der CO2-Ausstoß pro Jahr um 126 Tonnen reduziert.