Seit drei Monaten gibt es in Fridingen den Dorffunk - eine App, die Bürger mit gleichen Interessen und Anliegen zusammenbringen soll. Mit den Zahlen ist das Organisationsteam, das für die App verantwortlich ist, zufrieden, wie Sprecher Herbert Christoph auf Nachfrage mitteilt.

Nach einem Monat hatte die App, die vom Fraunhofer Institut entwickelt wurde und die von Kommunen in Deutschland, Belgien und Österreich genutzt wird, bereits 297 Registrierungen. In den beiden darauffolgenden Monaten sind weitere 400 dazugekommen, sodass aktuell knapp 700 Menschen registriert sind - rund ein Fünftel der Einwohner der Donaustadt. 205 Beiträge wurden von diesen Registrierten verfasst sowie 192 Antworten und Kommentare. „Dies zeigt, dass sich viele Bürger für die Teilhabe am Gemeindeleben in Fridingen interessieren“, schlussfolgert Herbert Christoph.

Von Glatteis-Warnung bis zu geänderten Öffnungszeiten

Viele positive Rückmeldungen hat das Organisationsteam, zu dem neben Herbert Christoph auch Veronika und Jürgen Zepf, Roswitha und Wolfgang Heinz sowie Georg Heni gehören, auf die App bekommen.

„Sie sind von den Möglichkeiten, die der Dorffunk bietet, angetan“, sagt Christoph und zählt einige Beispiele auf: Hinweise auf Glatteis oder Staus, kurzfristig geändert Öffnungszeiten von Post oder Apotheke, aber auch Infos zu einer Unterschriftenaktion.

Hier zeigt sich auch die vielfältige Kreativität der Nutzer. Herbert Christoph

Auch werde die App oft genutzt, um gut erhaltene Dinge, die sonst weggeworfen würden, anzubieten. Gute Erfahrungen seien von den Nutzern auch gemacht worden, wenn sie etwas Spezielles suchen: Fahrräder für eine Jugendgruppe, funktionsfähige Nähmaschinen oder Babyphone.

Das Gleiche gelte für Dienstleistungen wie die Digitalisierung von VHS-Kassetten eines Vereinsarchivs. Daneben ist die App auch eine Plattform für Veranstaltungshinweise wie Adventsfenster oder Feste.

Keine anonyme Plattform

„Hier zeigt sich auch die vielfältige Kreativität der Nutzer“, sagt Christoph, dem es wichtig ist, zu betonen, dass der Dorffunk „keine anonyme App ist, wo man Kürzel oder Phantasienamen vorschiebt, sondern alle Nutzer verpflichtet sind, sich mit Klarnamen anzumelden“.

Dies trage zu einer offenen und aufrichtigen Kommunikation bei, die geprägt sei von der Einhaltung der Gepflogenheiten eines angemessenen Miteinanders.

Natürlich findet nicht jedes Angebot auch eine Nachfrage. „Das liegt in der Natur der Sache.“ Doch die Wahrscheinlichkeit erhöhe sich mit der Zahl der Registrierungen. Es gebe auch kritische Stimmen, die keine weitere digitale Kommunikation möchten, schreibt Christoph. Aber es habe sich gezeigt, dass aus den digitalen Kontakten über die App oft analoge Kontakte entstünden, die es ohne den Dorffunk nicht gegeben hätte.

Bürger-App zum 1. März geplant

Auch in Wurmlingen wird es in Kürze eine Bürger-App geben. Das hatte der Gemeinderat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen. Zum 1. März soll sie zum Herunterladen bereitstehen, wie Bürgermeister Klaus Schellenberg auf Nachfrage sagt. Sie wird allerdings einen anderen Zweck verfolgen als das Modell in Fridingen.

Schon seit Jahren habe man die Bürger-Apps beobachtet. Allerdings hätten diese einen zu geringen Mehrwert gehabt, weil sie hauptsächlich die Inhalte der Homepage sowie einen Mängelmelder vorgewiesen hätten. Doch die nun entwickelte App der Wurmlinger Firma Kreateam hat den Gemeinderat überzeugt.

Denn: Man kann damit auch Push-Nachrichten schicken. Beispielsweise, wenn es einen Wasserrohrbruch gibt, bei Stromausfällen oder Feuerwehreinsätzen. Ein absoluter Mehrwert für Schellenberg. Kommunikation zwischen den Bürgern wie im Fridinger Fall wird es aber nicht geben.

Rund 11.000 Euro muss die Gemeinde Wurmlingen für die App einmalig bezahlen, dazu kommt eine monatliche Gebühr.