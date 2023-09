Eigentlich sollte es in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase beim Bau der neuen Eisenbahnbrücke in Fridingen gehen. Ab 13. September war eine sechswöchige Vollsperrung geplant, um die Brücke montieren und fertigstellen zu können. Doch daraus wird nichts, wie die Bahn nun mitteilt. Lieferengpässe führen dieser zufolge dazu, dass sich der Einschub bis in das Jahr 2024 verzögert.

130 Jahre alt ist die Fridinger Brücke in etwa. Zeit für etwas Neues — für rund 16,5 Millionen Euro. Seit Januar 2023 laufen die Vorarbeiten für den Neubau. Hierfür stellt die Bahn unter anderem die neuen Widerlager neben der Bestandsbrücke her und errichtet die beiden insgesamt rund 760 Tonnen schweren Überbauten aus Stahl–Fachwerkelementen.

Vollsperrung war ab 13. September geplant

Ab dem 13. September sollte die neue Brücke dann eingesetzt werden. Dafür wurde seit Mitte Juli im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Während der sechswöchigen Sperrung hätte zuerst die alte Brücke abgerissen werden sollen bevor die etwa 107 Meter lange neue Brücke eingebaut werden sollte.

Doch nach aktuellem Stand findet der Einschub der Brücke erst im Jahr 2024 an. Grund dafür sind laut Bahn Verzögerungen bei der Herstellung der Stahlkonstruktion im Werk aufgrund von Lieferengpässen. Wann genau der Einschub stattfinden soll, kann die Bahn aktuell nicht sagen, sichert aber zu, dass man im neuen Jahr „rechtzeitig über den neuen Einschub–Termin“ informieren werde

Behelfsbrücke für bis zu 70 Tonnen ausgelegt

Solange wird die Behelfsbrücke bestehen bleiben, die für ein Gewicht von bis zu 70 Tonnen ausgelegt ist. Während der Streckensperrung können pro Baustellentag bis zu 100 Lkw–Fahrten stattfinden.

Züge im Zweistundentakt und zusätzliche Busse

Eigentlich war auf der Strecke Sigmaringen–Tuttlingen ab Mittwoch, 13. September, Schienenersatzverkehr geplant. Nun können die Züge zwar fahren, der RE 55 fährt allerdings bis Freitag, 27. Oktober, nur im Zweistundentakt (statt wie sonst stündlich). Die Züge der Linie RB 43a (SWEG) fahren ohne Änderungen.

Zusätzlich fahren zwischen 7 und 21 Uhr stündlich Busse für die Fahrgäste zwischen Sigmaringen und Tuttlingen mit Zwischenhalten in Hausen Bahnhof, Beuron Kloster, Fridingen Vorstadt, Fridingen Wendelstein und Mühlheim Bahnhof.

Zwischen dem 28. September und dem 3. Oktober müssen Fahrgäste zwischen Sigmaringen und Tuttlingen komplett auf den Bus umsteigen. Der Grund sind Weichenarbeiten in Tuttlingen.