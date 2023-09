Umgeben von einer einzigartigen Landschaft mit viel Grün liegt direkt an der Donau die Stadt Fridingen. In die Donautal–Gemeinde kommen jährlich viele Touristen, wenn sie mit dem Rad oder in Wanderschuhen das Donautal erkunden. Aber auch die Einheimischen fühlen sich in ihrem Wohnort wohl. Zwei davon sind die Freundinnen Leonie Todt und Clara Rommel.

Holzbrücke über Donau ist ein Treffpunkt

Ein Spaziergang entlang der Donau durch Fridingen ist nicht nur für die Urlauber Erholung, sondern auch Einwohner nutzen diese Möglichkeit, direkt vor der Haustüre im Grünen abzuschalten und durchzuschnaufen. Denn die Gegend ist ruhig — zumindest an dem Samstagmittag, an dem die beiden Studentinnen unseren Redakteur auf seiner Tour für das Ortsporträt begleiten.

Sport- und Vereinsangebote gibt es viele in Fridingen. Der Sportplatz liegt direkt an der Donau. Die Holzbrücke wird gern als Treffpunkt angegeben. (Foto: Simon Schneider )

Auf der Holzbrücke laufen zwei Damen aufeinander zu. Das ist kein Zufall, sondern eine abgemachte Situation, die sich bei den beiden oft im Jahr wiederholt. Denn: Leonie Todt und Clara Rommel kennen sich von klein auf und sind beste Freundinnen. „Wir treffen uns oft an der Holzbrücke hier an der Donau. Die liegt für uns zentral von unserem jeweiligen Zuhause entfernt“, sagt Todt.

Rommel fügt hinzu: „Es kommt oft vor, dass wir nach Feierabend hier entlang der Donau laufen und den Tag Revue passieren lassen. Wir finden es klasse, dass wir direkt von unserem Zuhause aus zu Fuß schnell an der Donau und in der puren Natur sind — und das in alle Richtungen. Das schätzen wir sehr an Fridingen.“

Aussicht auf die Stadt ist Belohnung für den Aufstieg

Die beiden marschieren Richtung Kriegerdenkmal. Ein paar Höhenmeter müssen sie dafür zurücklegen. Dafür müssen sie derzeit allerdings über eine Baustelle laufen und biegen wenige Meter vor dem Parkplatz der Skihütte rechts in den Wald ein auf einen schmalen Pfad, der im Zick–Zack nach oben führt.

Innerhalb weniger Minuten erreichen sie einen Aussichtspunkt mit einer Sitzbank an einem Kreuz im Landschaftsschutzgebiet „Härle“. Erholung ist angesagt — mit Blick hinunter ins Fridinger „Städtle“. Die Aussicht darf man sich schließlich als Belohnung gönnen nach einem Anstieg.

Vereine ein Grund, nach Hause zu kommen

Die Verschnaufpause nutzen sie für ein „Schwätzle“. Die beiden 20–Jährigen erzählen, dass sie trotz Studiums immer wieder gerne in ihre Heimat kommen. Neben ihren Familien und Freunden sind auch die Vereine ein Grund dafür. „Bei uns gibt es die gesamte Bandbreite — egal ob Musik, Sport oder Kulturvereine. Es gibt auch einen Jugendtreff“, sagt Todt.

In den Gassen der historischen Altstadt ist kaum was los. Deshalb ist das „Städtle“ nur selten ein Treffpunkt für die jungen Fridinger. (Foto: Simon Schneider )

„Wir haben aber auch Hilfsorganisationen wie die Feuerwehr oder die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, in denen sich die Leute hier ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagieren“, fügt Medizinstudentin Rommel hinzu, die selbst im DRK und in weiteren Vereinen Mitglied ist.

Historische Innenstadt ist wie ausgestorben

Genug erzählt. Erholt führt der Spaziergang auf gleichem Weg wieder hinunter und vorbei an der katholischen Kirche. Weil es auf dem Rückweg liegt, machen sie einen Abstecher ins historische „Städtle“. Dort kommen sie sonst nur noch selten vorbei.

"Tote Hose" in Fridingen. (Foto: Simon Schneider )

Der Grund dafür fällt auch einem Auswärtigen schnell auf. Es ist kein Mensch zu sehen, Stille, nichts los. Egal ob vor dem Rathaus, rund um den Kirchplatz oder in den Gassen zum Ifflinger Schloss — die Stadt wirkt wie ausgestorben. Das bestätigen auch die beiden jungen Frauen.

Hier ist einfach nichts los und nur Betrieb, wenn beispielsweise das Stadtfest oder die Fasnet stattfindet. Clara Rommel

Selbst auf der Baustelle in der „Kirchberg“-Straße rund 150 Meter entfernt treffen sich am Samstag mehr Leute für einen Plausch. Ein zentral gelegenes Café oder Ähnliches wünschen sich die Freundinnen stattdessen in der Altstadt — „einfach zum Chillen und Abhängen, gerade für uns jungen Leute wäre das ein toller Treffpunkt. Das fehlt in Fridingen. Das würde auch die Altstadt aufwerten“, gibt Todt zu bedenken.

Freibad ein beliebter Treffpunkt

Egal wie — fest steht: Der Abstecher ins „Städtle“ hat sich bei der gähnenden Leere somit innerhalb von zwei Minuten erledigt. Viel mehr freuen die beiden sich nach dem schweißtreibenden Spaziergang in der Mittagssonne auf eine willkommene Erfrischung — und in diesem Punkt hat Fridingen dann auch etwas zu bieten. Denn: Der Ort betreibt ein eigenes Freibad — ein Seltenheitswert für eine Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern. Darauf steuern die beiden in schnellem Schritt zu.

Im Fridinger Freibad treffen die beiden Freunde und Bekannte und verbringen viel Zeit in ihrer Freizeit im Wasser und am Beckenrand. (Foto: Simon Schneider )

„Im Fridinger Freibad treffen wir viele Freunde und Bekannte. Es ist immer jemand da, selbst an einem Regentag. Ich gehe dort meist täglich hin in den Sommermonaten, auch wenn es manchmal nur für ein paar Minuten ist, um einige wenige Bahnen zu schwimmen“, sagt Todt, die von Kindesbeinen an das Freibad besucht und mittlerweile dort auch gelegentlich arbeitet.

Sie besitzt wie viele andere Fridinger eine Jahreskarte. „Das Freibad ist für Fridingen eine wichtige und zentrale Anlaufstelle. Es ist für mich nicht mehr wegzudenken. Aber auch viele Auswärtige suchen unser Freibad auf und schätzen die familiäre Atmosphäre bei uns. Es stärkt zudem das soziale Miteinander und ist auch für Schwimmkurse wichtig.“, sagt Todt.

Ländlicher Charakter, jeder kennt jeden

Ihre Freundin ergänzt: „Das Freibad fehlt uns im Winter und es macht mich natürlich auch ein bisschen wehmütig, dass die Freibadsaison sich schon wieder dem Ende zuneigt und dieser Treffpunkt dann für rund ein halbes Jahr wegfällt.“

Das Fridinger Freibad ist für die beiden Freundinnen nicht mehr wegzudenken. (Foto: Simon Schneider )

Und obwohl die Innenstadt wie ausgestorben ist, sind sich die beiden einig: „Wir sind glücklich, in Fridingen aufgewachsen zu sein und schätzen den ländlichen Charakter sehr. Es kennt hier fast jeder jeden. Wenn wir durch die Straßen ziehen, begrüßt man sich und kommt häufiger ins Gespräch — egal ob mit Jung oder Alt.“

Zahlen und Fakten zu Fridingen

Die Stadt Fridingen an der Donau hat gut 3100 Einwohner. Erstmals wird der Ortsname Fridingen in einer Urkunde des Jahres 861 erwähnt. „Als staatlich anerkannter Erholungsort, mitten im Naturpark Obere Donau gelegen, kann Fridingen mit seinem denkmalgeschützten historischen Stadtkern samt seinen Sehenswürdigkeiten wie „Ifflinger Schloss“ und „Scharfeck“, seiner einzigartigen Lage im „schwäbischen Grand Canyon“ des Donautals und einer wildromantischen noch weitestgehend unberührten Naturlandschaft aufwarten. Aber nicht nur Geschichte und Natur, sondern auch kulturelles und sportliches Leben wie Erleben haben in Fridingen über das Jahr hinweg einen hohen Stellenwert“, schreibt Bürgermeister Stefan Waizenegger in seinem Grußwort auf der städtischen Homepage.

Ein Rewe Markt versorgt die Einwohner mit Lebensmitteln. Auch einen Netto Getränkemarkt gibt es. (Foto: Simon Schneider )

Insgesamt stehen in der Kommune derzeit etwa 140 Betreuungsplätze für Kinder zur Verfügung, davon rund 25 für unter Dreijährige. Zudem sind eine Grund– und Gemeinschaftsschule im Ort. Fridingen hat etwa 1100 Arbeitsplätze, die Zahl der Ein– Auspendler hält sich dabei fast die Waage. Zusammen mit Bärenthal, Buchheim, Irndorf, Kolbingen, Mühlheim und Renquishausen ist Fridingen im Gemeindeverwaltungsverband Donau–Heuberg organisiert.